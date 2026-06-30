1-Tonnen-Seeelefant versetzt alle seit 5 Jahren in Staunen

Ein fast eine Tonne schwerer Seeelefant namens Nil, der auf Australiens Insel Tasmanien lebt, kommt seit fünf Jahren regelmäßig an Land und zieht die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Touristen auf sich. Nach langen Ozeanreisen kommt er an Land, um sich auszuruhen und zu fellwechseln.

Nils Besuche führen oft zu unerwarteten Situationen. Manchmal blockiert er Straßen, wirft Straßenschilder und Pylone um, nähert sich ungehemmt Menschen oder schläft ausgestreckt auf Rasenflächen vor Häusern. Dadurch ist er zu einem häufig diskutierten Helden in den sozialen Netzwerken geworden.

Experten erinnern daran, dass Nil trotz seines harmlosen Aussehens ein wildes Tier bleibt. Daher wird den Bürgern geraten, ihm nicht zu nahe zu kommen. Die Behörden ergreifen jedes Mal Maßnahmen, um ihn vorsichtig zurück zum Ufer zu leiten.