Paraguayische Schönheit, die bei der WM 2026 berühmt wurde, will „Miss Universe“ werden

Die WM 2026 geht nicht nur wegen der überraschenden Ergebnisse auf dem Platz in die Fußballgeschichte ein, sondern auch, weil sie neue Stars auf den Tribünen entdeckt hat. Während des Spiels zwischen der Türkei und Paraguay (0:1) wurde eine einfache Zuschauerin von den Kameras eingefangen — Naiell Aguilera wurde über Nacht weltberühmt. Diese Aufnahmen, die sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiteten, haben das Leben des schönen Mädchens völlig verändert.

Vom Modeln bis zur Filmindustrie: Unerwartete Angebote

Nachdem ihre bezaubernden Fotos auf der Tribüne viral gingen, erregte Aguilera schnell die Aufmerksamkeit renommierter Modelagenturen und erhielt große Kooperationsangebote. Doch ihre neue Karriere soll sich nicht nur auf den Laufsteg beschränken:

Debüt in Serien: Sie hat ein offizielles Angebot erhalten, in einer Serie eines bekannten Fernsehsenders mitzuspielen.

Schönheitswettbewerb: In ihrem ersten Interview mit dem paraguayischen Fernsehen gab Naiell bekannt, dass sie davon träumt, ihr Land in Zukunft beim weltweiten „Miss Universe“-Wettbewerb zu vertreten.

Nicht nur Schönheit: Intellekt und Pläne

Naiell Aguilera erwies sich nicht nur als Schönheit, sondern auch als eine Person mit hohem Intellekt und sozialer Verantwortung. In ihrem Interview überraschte sie die Fans erneut:

Sprachkenntnisse Ausbildung und Fachrichtung Zukünftige Mission Spanisch, Englisch und Deutsch spricht sie perfekt und fließend An der Universität Klinische Psychologie Studentin im 1. Semester Im 2. Jahr Tierschutz eine Wohltätigkeitsorganisation gründen

Der „Glücksbringer“ der paraguayischen Nationalmannschaft

Paraguayische Fußballfans halten Naiell nicht nur für ein schönes Mädchen, sondern für ein echtes Glückssymbol der Nationalmannschaft. Aberglauben zufolge verliert Paraguay bei Spielen, bei denen Aguilera auf der Tribüne sitzt, niemals.