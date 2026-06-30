Paraguayische Schönheit, die bei der WM 2026 berühmt wurde, will „Miss Universe“ werden

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Paraguayische Schönheit, die bei der WM 2026 berühmt wurde, will „Miss Universe“ werden

Die WM 2026 geht nicht nur wegen der überraschenden Ergebnisse auf dem Platz in die Fußballgeschichte ein, sondern auch, weil sie neue Stars auf den Tribünen entdeckt hat. Während des Spiels zwischen der Türkei und Paraguay (0:1) wurde eine einfache Zuschauerin von den Kameras eingefangen — Naiell Aguilera wurde über Nacht weltberühmt. Diese Aufnahmen, die sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiteten, haben das Leben des schönen Mädchens völlig verändert.

Vom Modeln bis zur Filmindustrie: Unerwartete Angebote

Nachdem ihre bezaubernden Fotos auf der Tribüne viral gingen, erregte Aguilera schnell die Aufmerksamkeit renommierter Modelagenturen und erhielt große Kooperationsangebote. Doch ihre neue Karriere soll sich nicht nur auf den Laufsteg beschränken:

  • Debüt in Serien: Sie hat ein offizielles Angebot erhalten, in einer Serie eines bekannten Fernsehsenders mitzuspielen.

  • Schönheitswettbewerb: In ihrem ersten Interview mit dem paraguayischen Fernsehen gab Naiell bekannt, dass sie davon träumt, ihr Land in Zukunft beim weltweiten „Miss Universe“-Wettbewerb zu vertreten.

Nicht nur Schönheit: Intellekt und Pläne

Naiell Aguilera erwies sich nicht nur als Schönheit, sondern auch als eine Person mit hohem Intellekt und sozialer Verantwortung. In ihrem Interview überraschte sie die Fans erneut:

Sprachkenntnisse

Ausbildung und Fachrichtung

Zukünftige Mission

Spanisch, Englisch und Deutsch spricht sie perfekt und fließend

An der Universität Klinische Psychologie Studentin im 1. Semester

Im 2. Jahr Tierschutz eine Wohltätigkeitsorganisation gründen

Der „Glücksbringer“ der paraguayischen Nationalmannschaft

Paraguayische Fußballfans halten Naiell nicht nur für ein schönes Mädchen, sondern für ein echtes Glückssymbol der Nationalmannschaft. Aberglauben zufolge verliert Paraguay bei Spielen, bei denen Aguilera auf der Tribüne sitzt, niemals.

Der wundersame Lauf des Teams: Die paraguayische Nationalmannschaft hatte sich nach einem 3. Platz in der Gruppe D der Weltmeisterschaft nur knapp für die K.-o.-Runde qualifiziert. Doch im Achtelfinale schalteten sie sensationell einen der größten Favoriten des Turniers aus — Deutschland (1:1, 4:3 nach Elfmeterschießen). Die Fans glauben fest daran, dass Naiell Aguileras starke Energie und ihr Glücksblick auf der Tribüne zu diesem historischen Wunder beigetragen haben.

Naiell AguileraTürkeiParaguayMiss Universe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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