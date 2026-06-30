Eldor Shomurodov, Kapitän der usbekischen Nationalmannschaft und Stürmer des türkischen Clubs Istanbul Bashakshehir, feierte gestern seinen 31. Geburtstag.

Der talentierte Fußballer wurde am 29. Juni 1995 im Bezirk Jarqo‘rg‘on in der Region Surxondaryo geboren. Er begann seine Fußballkarriere im Alter von 6 Jahren und entwickelte sich durch Fleiß und Talent zu einem der bekanntesten Spieler des Landes.

Im Laufe seiner Karriere spielte Shomurodov erfolgreich für Mash’al und Bunyodkor in Usbekistan, Rostov in Russland sowie Genoa und Roma in Italien. 2025 wechselte er von Roma auf Leihbasis zu Istanbul Bashakshehir, bevor der türkische Club seine Transferrechte vollständig übernahm.

Tausende Fußballfans gratulieren Eldor Shomurodov in den sozialen Netzwerken zu seinem Geburtstag und wünschen ihm große Erfolge in der neuen Saison.