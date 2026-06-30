Einzigartiger Goldring mit 321 Diamanten an Trump verschenkt

Das Antwerp World Diamond Centre (AWDC) überreichte dem US-Präsidenten Donald Trump anlässlich des 250. Jahrestages der Unabhängigkeit des Landes einen Goldring, der mit 321 natürlichen Diamanten besetzt ist. Das Geschenk wurde dem US-Botschafter in Belgien, Bill White, übergeben, wie die Organisation auf ihrer Facebook-Seite bekannt gab.

Wie berichtet, ist der einzigartige Ring aus Gold gefertigt und mit 321 natürlichen Diamanten sowie weiteren 75 Edelsteinen besetzt. Diese Geste wird als Symbol für die langjährigen wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern gewertet.

Nach Angaben des AWDC sind die USA seit vielen Jahren einer der wichtigsten Handelspartner Antwerpens. Ein Großteil der in der Stadt verkauften natürlichen Diamanten gelangt letztendlich an amerikanische Käufer.

„Wir wünschen uns, dass dieser Ring zu einem besonderen Symbol für die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit und die starken Bindungen zwischen unseren Ländern wird“, heißt es in der Erklärung des Zentrums.

Das Zentrum betonte zudem ausdrücklich, dass bei der Herstellung des Rings ausschließlich natürliche Diamanten verwendet wurden.

„Es ist schwierig, natürliche und synthetische Diamanten mit bloßem Auge zu unterscheiden. Es gibt jedoch einen großen Unterschied in Bezug auf Herkunft, Seltenheit, Wert und Status“, stellte das AWDC fest.

Zur Information: Antwerpen gilt seit über 500 Jahren als Diamantenhauptstadt der Welt. Über die Börsen der Stadt werden fast 80 Prozent der weltweit geförderten Rohdiamanten gehandelt.

Zudem befinden sich im berühmten Diamantenviertel von Antwerpen die Büros und Vertretungen von 1.700 Diamantenfirmen aus verschiedenen Ländern der Welt.

Historischen Quellen zufolge wurde im Jahr 1863 genau in dieser Stadt die erste offizielle Diamantenbörse der Welt gegründet. Heute befinden sich in diesem Gebiet das Antwerp World Diamond Centre sowie vier große Handelsbörsen.