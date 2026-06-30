Der Star der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar, verspottete auf seiner Social-Media-Seite den deutschen Ökonomen Joachim Klement nach dem Sieg über Japan bei der Weltmeisterschaft 2026. Klement hatte mithilfe seines mathematischen Modells einen Sieg Japans vorhergesagt, doch das Ergebnis auf dem Platz widersprach den Berechnungen des Experten. Dies berichtet Goal.com berichtet wird.

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft errang die brasilianische Nationalmannschaft einen knappen 2:1-Sieg gegen Japan. Nach dem Spiel postete Neymar ironisch auf X (ehemals Twitter) an Klement: "Herr Joachim Klement... bitte versuchen Sie es bei der nächsten Weltmeisterschaft noch einmal". Damit betonte der Fußballer, dass die Vermutungen des Ökonomen über ein Ausscheiden Brasiliens aus dem Turnier grundlos waren.

Mathematisches Modell und unerwartete Niederlage

Joachim Klement ist kein bloßer Amateur; er war als Mathematiker und Ökonom bekannt, der die Weltmeister von 2014, 2018 und 2022 korrekt vorhergesagt hatte. Vor dem Turnier erklärte er basierend auf seinem Modell, dass die aktuelle Generation Brasiliens nicht in ihrer besten Form sei, während Japan im Gegenzug zu einem starken Team geworden sei. Obwohl seine Vorhersage für viele unerwartet und sogar absurd erschien, vertraute der Experte seinen Berechnungen.

Während des Spiels stieß Brasilien unter der Leitung von Carlo Ancelotti tatsächlich auf ernsthaften Widerstand. Die japanische Nationalmannschaft hielt die fünffachen Weltmeister bis zum Ende des Spiels in Atem. Doch am Ende der Partie führten Raphinhas Aktivität und ein Tor von Gabriel Martinelli nach einer Vorlage von Bruno Guimaraes die "Seleção" in die nächste Runde.

Neymars "Jagd" geht weiter

Wie Goal.com berichtet, beschränkte sich Neymar nicht nur darauf, über den Fehler bezüglich Japans zu lachen. Er verfolgte auch die anderen Vorhersagen des Ökonomen. Klement hatte prognostiziert, dass die niederländische Nationalmannschaft bei diesem Turnier Champion werden würde. Nachdem die Niederländer jedoch im Elfmeterschießen gegen Marokko scheiterten, trat Neymar erneut auf die Bühne.

Der brasilianische Stürmer hinterließ dem Ökonomen eine weitere kurze und prägnante Nachricht: "Sie haben sich wieder geirrt". Diese Situation weckte großes Interesse bei den Social-Media-Nutzern und zeigte erneut den charakteristischen humorvollen Charakter des Fußballers.

Die brasilianische Nationalmannschaft setzt ihren Weg im Turnier fort, und der psychische Zustand von Führungsspielern wie Neymar wirkt zweifellos positiv auf die allgemeine Stimmung im Team. Für den Ökonomen Klement beendete das diesjährige Turnier seine Serie von unfehlbaren Vorhersagen. Es wurde erneut bewiesen, dass mathematische Berechnungen im Fußball nicht immer gegen den Willen und das Können auf dem Platz bestehen können.