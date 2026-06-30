Anomale Hitze in Europa steigert Verkäufe von Hisense-Klimaanlagen

·24·Technologie
Anomale Hitze in Europa steigert Verkäufe von Hisense-Klimaanlagen

Die abnormalen Temperaturen auf dem europäischen Kontinent haben einen regelrechten Boom auf dem Markt für Haushaltsgeräte ausgelöst. Insbesondere der chinesische Technologiegigant Hisense Group gab bekannt, dass die Verkäufe von Klimaanlagen auf dem westeuropäischen Markt in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 % gestiegen sind. Dies berichtete ixbt.com unter Berufung auf den Unternehmensbericht. Bericht gibt an.

Die überraschendsten Werte wurden auf dem französischen Markt verzeichnet. Den Daten zufolge ist die Nachfrage nach Hisense-Klimaanlagen in diesem Land innerhalb eines Jahres um über 100 % gestiegen. Dieser sprunghafte Anstieg kam nicht nur für die Hersteller, sondern auch für den Einzelhandel unerwartet. Derzeit sind die Termine für die Installation von Kühlsystemen in ganz Frankreich bis Ende August ausgebucht.

Logistik- und Knappheitsprobleme

In Italien, Spanien und anderen südeuropäischen Ländern sind die tragbaren Klimageräte der Marke Hisense fast vollständig ausverkauft. Einzelhändler leiden unter einem ernsthaften Produktmangel. Wei Chi, Marketingmanager von Hisense für Europa, kommentierte die Situation und betonte, dass die Hitze in diesem Jahr relativ spät kam, der Temperaturanstieg der letzten zwei Wochen die Nachfrage jedoch auf ein unkontrollierbares Niveau getrieben habe.

In Ländern wie Italien, Tschechien und Polen ist es derzeit schwierig, tragbare Kühlgeräte zu finden. Um das Defizit zu beheben, verteilt die Unternehmensleitung die Lieferketten zwischen verschiedenen europäischen Regionen neu und platziert Eilbestellungen bei den Werken.

Lokalisierung und Marktwettbewerb

Vertretern von Hisense zufolge hat das Unternehmen die lokalisierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (R&D) verstärkt, um die Bedürfnisse der Verbraucher in verschiedenen Regionen besser zu erfüllen. Dies ermöglicht es der Marke, Produkte, die den europäischen Standards und klimatischen Bedingungen entsprechen, schneller auf den Markt zu bringen. Es ist anzumerken, dass diese hohe Nachfrage nicht nur auf eine Marke beschränkt ist.

Zuvor berichtete auch ein weiterer großer Hersteller, Gree, dass alle Bestände in Europa ausverkauft seien. Experten glauben, dass steigende Sommertemperaturen in Europa infolge des globalen Klimawandels Klimaanlagen in den kommenden Jahren von Luxusgütern zu lebensnotwendigen Gegenständen machen werden. Dies wird ein stetiges Wachstum des Marktes für Kühlsysteme in Europa gewährleisten, ähnlich wie es in Regionen mit heißem Klima wie Usbekistan der Fall ist.

HisenseTechnologieEuropaKlimaanlageVerkauf
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Anomale Hitze in Europa: Gree Klimaanlagen komplett ausverkauftAnomale Hitze in Europa: Gree Klimaanlagen komplett ausverkauftHeute, 11:56Lenovo stellt KI-Smartphone ohne Spiele für Schüler vorLenovo stellt KI-Smartphone ohne Spiele für Schüler vorHeute, 11:29HMD arbeitet an einem ungewöhnlichen Tastenhandy mit TouchpadHMD arbeitet an einem ungewöhnlichen Tastenhandy mit TouchpadHeute, 10:22Größtes Leak in der Geschichte von Apple: iPhone 18 Pro Details im DarknetGrößtes Leak in der Geschichte von Apple: iPhone 18 Pro Details im DarknetHeute, 09:51KI und Arbeitslosigkeit: Neue Studie zeigt unerwartete ErgebnisseKI und Arbeitslosigkeit: Neue Studie zeigt unerwartete ErgebnisseHeute, 09:21Meta stellt revolutionäre Technologie vor: Gedanken ohne Operation in Text umwandelnMeta stellt revolutionäre Technologie vor: Gedanken ohne Operation in Text umwandelnHeute, 09:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-Funktionen
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
Starker Magnetsturm beginnt auf der Erde
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro wird dicker als erwartet: Apple plant Revolution des Kamerasystems
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt
iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max Mockups erstmals in Live-Video gezeigt