Die abnormalen Temperaturen auf dem europäischen Kontinent haben einen regelrechten Boom auf dem Markt für Haushaltsgeräte ausgelöst. Insbesondere der chinesische Technologiegigant Hisense Group gab bekannt, dass die Verkäufe von Klimaanlagen auf dem westeuropäischen Markt in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 20 % gestiegen sind. Dies berichtete ixbt.com unter Berufung auf den Unternehmensbericht. Bericht gibt an.

Die überraschendsten Werte wurden auf dem französischen Markt verzeichnet. Den Daten zufolge ist die Nachfrage nach Hisense-Klimaanlagen in diesem Land innerhalb eines Jahres um über 100 % gestiegen. Dieser sprunghafte Anstieg kam nicht nur für die Hersteller, sondern auch für den Einzelhandel unerwartet. Derzeit sind die Termine für die Installation von Kühlsystemen in ganz Frankreich bis Ende August ausgebucht.

Logistik- und Knappheitsprobleme

In Italien, Spanien und anderen südeuropäischen Ländern sind die tragbaren Klimageräte der Marke Hisense fast vollständig ausverkauft. Einzelhändler leiden unter einem ernsthaften Produktmangel. Wei Chi, Marketingmanager von Hisense für Europa , kommentierte die Situation und betonte, dass die Hitze in diesem Jahr relativ spät kam, der Temperaturanstieg der letzten zwei Wochen die Nachfrage jedoch auf ein unkontrollierbares Niveau getrieben habe.

In Ländern wie Italien, Tschechien und Polen ist es derzeit schwierig, tragbare Kühlgeräte zu finden. Um das Defizit zu beheben, verteilt die Unternehmensleitung die Lieferketten zwischen verschiedenen europäischen Regionen neu und platziert Eilbestellungen bei den Werken.

Lokalisierung und Marktwettbewerb

Vertretern von Hisense zufolge hat das Unternehmen die lokalisierten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (R&D) verstärkt, um die Bedürfnisse der Verbraucher in verschiedenen Regionen besser zu erfüllen. Dies ermöglicht es der Marke, Produkte, die den europäischen Standards und klimatischen Bedingungen entsprechen, schneller auf den Markt zu bringen. Es ist anzumerken, dass diese hohe Nachfrage nicht nur auf eine Marke beschränkt ist.

Zuvor berichtete auch ein weiterer großer Hersteller, Gree, dass alle Bestände in Europa ausverkauft seien. Experten glauben, dass steigende Sommertemperaturen in Europa infolge des globalen Klimawandels Klimaanlagen in den kommenden Jahren von Luxusgütern zu lebensnotwendigen Gegenständen machen werden. Dies wird ein stetiges Wachstum des Marktes für Kühlsysteme in Europa gewährleisten, ähnlich wie es in Regionen mit heißem Klima wie Usbekistan der Fall ist.