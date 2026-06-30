Khaldoon Al Mubarak, der Vorsitzende von Manchester City, äußerte sich zur Ernennung von Enzo Mareska zum Cheftrainer der Mannschaft.

Der Clubchef betonte, dass der Charakter, der Arbeitsstil und die Fußballphilosophie des Italieners perfekt zu den Zukunftsplänen der „Citizens“ passen.

"Genau diese Qualitäten brauchen wir"

Khaldoon Al Mubarak beschrieb Mareska als einen Trainer, der stets nach neuen Herausforderungen strebt und hohe Ziele verfolgt.

"Enzo bringt Charisma, eine große Leidenschaft für die Arbeit und eine hohe Fußballintelligenz ins Team. Genau diese Qualitäten brauchen wir", sagte er.

Nach Ansicht des Clubchefs werden Mareskas Sicht auf den modernen Fußball und seine Treue zu seinen Ideen ein wichtiger Vorteil für City sein.

Seine Rückkehr zum Verein wurde als natürlicher Schritt bewertet

Mareska hat bereits zuvor im System von Manchester City gearbeitet und kennt das Umfeld des Vereins gut.

Al Mubarak bezeichnete seine Rückkehr als eine erwartete und logische Entscheidung.

"Wir freuen uns, dass er in einen Verein zurückkehrt, dessen Ziele und Träume vollständig mit seinen eigenen übereinstimmen", sagte der Clubchef.

Er betonte, dass diese Entscheidung sowohl für Mareska als auch für Manchester City ein natürlicher Schritt war.

Ein passender Kader ist für Mareska bereit

Khaldoon Al Mubarak merkte an, dass im Verein alle Voraussetzungen geschaffen sind, damit der neue Trainer seine Ideen umsetzen kann.

Mareska stehen zur Verfügung:

hochklassige Spieler;

eine entwickelte Club-Infrastruktur;

ein starkes Trainerteam;

ein modernes Fußballsystem.

Die Vereinsführung ist zuversichtlich, dass der italienische Spezialist diese Möglichkeiten effektiv nutzen wird.

"Wir erwarten seinen Beitrag mit großem Interesse"

Al Mubarak erwartet vom neuen Cheftrainer einen bedeutenden Beitrag zum zukünftigen Erfolg der Mannschaft.

"Wir sind sehr gespannt darauf, wie er zum zukünftigen Erfolg des Vereins beitragen wird. Willkommen, Enzo", sagte er auf der offiziellen Website des Vereins.

Mareska löst Guardiola ab

Enzo Mareska hat Pep Guardiola als Cheftrainer von Manchester City abgelöst.

Damit beginnt eine neue Ära im Verein. Die Hauptfrage ist nun: Kann Mareska die hohen Standards halten, die Guardiola hinterlassen hat?

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