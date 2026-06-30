Englands souveräner Sieg gegen Panama war nicht nur ein Teamerfolg, sondern wurde zu einem echten Benefiz für den jungen Star Jude Bellingham. Mit seinem Spiel auf dem Platz und seinen Führungsqualitäten bewies er, dass er derzeit zur wichtigsten treibenden Kraft des englischen Fußballs wird. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Nach dem Spiel wurde Bellingham unter den Applaus der Fans und den Klängen des berühmten Songs "Hey Jude" im Stadion gefeiert. Er verzeichnete die besten Werte bei den Schlüsselpässen, erfolgreichen Dribblings und Balleroberungen. Laut Goal.com ist seine Leistung innerhalb von 70 Minuten ein perfektes Beispiel für das Spiel eines modernen Mittelfeldspielers.

Harry Kane und Bellingham: Der Kampf um den Ballon d'Or

Obwohl Harry Kane mit fast 70 Toren für Verein und Nationalmannschaft in dieser Saison einer der Hauptfavoriten auf den Ballon d'Or ist, hat Bellinghams Einfluss auf dem Platz eine andere Bedeutung. Ähnlich wie Lionel Messi hat er sich zu einem Talisman entwickelt, der in schwierigen Situationen die Verantwortung übernimmt und das Spiel entscheiden kann.

Bemerkenswert ist, dass Bellinghams Platz in der Startelf wenige Wochen vor Turnierbeginn infrage gestellt wurde. In der englischen Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel gab es einen starken Wettbewerb zwischen ihm und dem Aston Villa-Mittelfeldspieler Morgan Rogers. Zu diesem Zeitpunkt wurden Bellinghams Chancen aufgrund eines leichten Formtiefs bei Real Madrid niedriger eingeschätzt.

Die Gruppenspiele in Nordamerika räumten jedoch alle Zweifel aus dem Weg. Jude Bellingham erzielte nicht nur Tore und Vorlagen, sondern agierte auch aktiv in der Defensive und sicherte seinem Team zwei Siege. Sein Selbstvertrauen und sein Können auf dem Platz werden als entscheidende Faktoren für einen weiten Weg Englands in diesem Turnier erwartet.

Inzwischen wirken Thomas Tuchels frühere vorsichtige Ansichten über Bellingham etwas seltsam. Während der Trainer ihn anfangs als einen von 14-15 Kandidaten für die Startelf sah, ist das Angriffsspiel Englands ohne Jude nun nicht mehr vorstellbar. Dies belegt, dass der junge Fußballer nicht nur technisch, sondern auch mental ein enormes Wachstum vollzogen hat.