Chinesischer Milliardär zu 30 Jahren Haft in den USA verurteilt

Gu Wengui, einst als einer der reichsten Unternehmer Chinas bekannt, wurde in den USA wegen eines massiven Finanzbetrugs zu 30 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sprach ihn für die Organisation eines milliardenschweren Betrugssystems schuldig.

Der ehemalige Immobilienmogul verließ China 2017 und zog in die USA, wo er sich als Kritiker der Kommunistischen Partei Chinas darstellte. Zudem gelang es ihm, Tausende von Anhängern im Internet zu gewinnen.

Später wurde Gu Wengui jedoch wegen Anklagen im Zusammenhang mit krimineller Vereinigung, Betrug und Geldwäsche für schuldig befunden.

Die New Yorker Richterin Analisa Torres betonte, dass Gu Wengui das Vertrauen von Menschen ausnutzte, die die Einführung der Demokratie in China unterstützten, um deren Gelder für seinen eigenen luxuriösen Lebensstil zu verwenden.

Die BBC hat versucht, die Vertreter von Gu Wengui für eine Stellungnahme zu diesem Urteil zu kontaktieren.

Gu Wengui, auch bekannt als Miles Guo und Ho Wan Kwok, erhielt das Urteil in einem mit seinen Anhängern gefüllten Gerichtssaal.

Der US-Staatsanwalt Sean S. Buckle erklärte, dass Gu Wengui anstatt legale Möglichkeiten zu nutzen, das Vertrauen Tausender Menschen für seinen persönlichen Vorteil und seine Gier missbraucht habe.

«Das heutige Urteil zeigt, dass weder Ruhm noch Reichtum jemanden über das Gesetz stellen. Personen, die sich durch die Täuschung von Familien bereichern, werden hart bestraft», sagte der Staatsanwalt.

Vor seinem Verlassen Chinas hatte Gu Wengui im Immobiliensektor ein großes Vermögen angehäuft und pflegte enge Beziehungen zur Regierung des Landes. Nachdem ihn hochrangige chinesische Beamte der Korruption beschuldigt hatten, suchte er in den USA politisches Asyl.

In den USA wurde er zu einem scharfen Kritiker der Kommunistischen Partei Chinas und gewann ein großes Publikum unter den dort lebenden Chinesen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sammelte Gu Wengui zwischen 2018 und 2023 über eine Milliarde Dollar, indem er seine Online-Anhänger für verschiedene Investitions- und Kryptowährungsprojekte gewann.

Ermittlungsdaten zufolge wurden diese Gelder für teure Besitztümer ausgegeben, darunter ein luxuriöses Anwesen von 50.000 Quadratfuß, ein Lamborghini im Wert von 1 Million Dollar und eine Yacht für 37 Millionen Dollar.

Gu Wengui wies die Vorwürfe zurück und behauptete, dass die gesammelten Gelder zur Finanzierung seiner politischen Aktivitäten verwendet wurden.

Er knüpfte zudem enge Kontakte zu Steve Bannon, einem ehemaligen Berater des US-Präsidenten Donald Trump. Die beiden kündigten 2020 die Initiative «New Federal State of China» an, mit dem Ziel, die Kommunistische Partei Chinas zu stürzen.

Im selben Jahr wurde Steve Bannon auf einer Yacht von Gu Wengui in Connecticut festgenommen. Er wurde in einem separaten Betrugsfall im Zusammenhang mit der Spendensammlung für die Mauer an der US-Mexiko-Grenze angeklagt.

Bannon bekannte sich später vor einem Gericht in Manhattan des Betrugs und erhielt eine dreijährige Bewährungsstrafe. Er sah sich auch mit Bundesanklagen konfrontiert, doch das Verfahren wurde eingestellt, da Donald Trump ihn in den letzten Stunden seiner Präsidentschaft begnadigte.