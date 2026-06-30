Tragödie in der portugiesischen Nationalmannschaft: Cristiano Ronaldo und Team unterstützen Ricardo Carvalho

Im Lager der portugiesischen Nationalmannschaft hat sich eine Tragödie ereignet. Der Vater des Co-Trainers und legendären Verteidigers Ricardo Carvalho, Manuel Ribeiro de Carvalho, ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Diese traurige Nachricht hat die Teammitglieder, die sich auf die entscheidende Phase der Weltmeisterschaft vorbereiten, tief getroffen. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Im Trainingslager in Florida hielten die Spieler unter der Führung von Kapitän Cristiano Ronaldo ein besonderes Treffen ab, um Ricardo Carvalho zu unterstützen. Laut Goal.com bildete die gesamte Mannschaft in der Mitte des Spielfelds einen Kreis, wobei sie sich gegenseitig an den Schultern hielten, um dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Diese Momente waren ein eindrucksvolles Beispiel für den Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb des Teams.

Kapitän Cristiano Ronaldo sprach privat mit seinem ehemaligen Teamkollegen und jetzigen Trainer, um ihm Trost zu spenden. Die herzliche Beziehung zwischen diesen beiden Stars, die viele Jahre lang gemeinsam in der Nationalmannschaft spielten, wurde in diesen schweren Stunden deutlich. Anschließend verließ der 48-jährige Spezialist das Basislager in den USA, um zu seiner Familie zurückzukehren.

Erklärung des Verbandes und Teamzusammenhalt

Der portugiesische Fußballverband gab eine offizielle Erklärung zu diesem Verlust ab. Darin wurde der Familie des Trainers tiefes Beileid ausgesprochen und betont, dass die gesamte Fußballgemeinschaft des Landes hinter Ricardo Carvalho steht. In der Mitteilung des Verbandes hieß es: „Wir sind bei dir. Bleib stark, Ricardo Carvalho“.

Ricardo Carvalho ist seit 2023 Teil des Stabs von Cheftrainer Roberto Martinez. Seine große Erfahrung spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der portugiesischen Defensive. Ob der erfahrene Spezialist bis zu den Play-off-Spielen in den Kader zurückkehrt, ist derzeit noch ungewiss.

Psychische Verfassung vor dem Spiel gegen Kroatien

Dieses Ereignis wird voraussichtlich eine psychische Prüfung für die portugiesische Nationalmannschaft sein. Die Schützlinge von Roberto Martinez treffen am Donnerstag in Toronto im Achtelfinale auf Kroatien. Die Teammitglieder haben es sich zum Ziel gesetzt, dieses Spiel zu gewinnen und den Sieg der Familie von Carvalho zu widmen.

Die portugiesische Nationalmannschaft ist derzeit in allen Wettbewerben seit acht Spielen ungeschlagen. Nach dem letzten Unentschieden gegen Kolumbien muss das Team nun die kroatische Offensive stoppen, die in jedem Spiel getroffen hat. Neben der physischen Vorbereitung könnte die psychische Erholung nach diesem Ereignis über den Ausgang des Spiels entscheiden.

Zur Erinnerung: Als Spieler bestritt Ricardo Carvalho 89 Länderspiele für Portugal und gewann die Europameisterschaft 2016. Seine Trainerkarriere begann ebenfalls erfolgreich, wobei er zuvor Erfahrungen beim französischen Club Marseille sammelte.