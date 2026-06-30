Einzigartiges Nickname-System für WhatsApp-Nutzer eingeführt

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Einzigartiges Nickname-System für WhatsApp-Nutzer eingeführt

WhatsApp, einer der weltweit beliebtesten Messenger, führt ein lang erwartetes Update ein, um die Sicherheit und den Komfort für die Nutzer zu erhöhen. Ab sofort haben Plattformnutzer die Möglichkeit, eigene einzigartige Benutzernamen (Usernames) zu registrieren. Dieses System ermöglicht es, die Telefonnummer gegenüber Fremden nicht preiszugeben. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ixbt.com hat das WhatsApp-Team die Funktion zur Reservierung von Nicknames bereits für eine Reihe von Nutzern freigeschaltet. Dieser Schritt dient dazu, die technologische Lücke zu Wettbewerbern wie Telegram zu schließen. Um einen Gesprächspartner zu finden, ist es nun nicht mehr erforderlich, dessen zwölfstellige Telefonnummer zu kennen; es genügt, den einzigartigen Benutzernamen in die Suche einzugeben.

Eine neue Stufe der Privatsphäre

Der wichtigste Aspekt der neuen Funktion ist die Verstärkung des Schutzes personenbezogener Daten. Neben der Wahl ihres Nicknames haben Nutzer die Möglichkeit, einen speziellen "Namenschlüssel" (PIN-Code) festzulegen. Das bedeutet, dass selbst wenn jemand Ihren Benutzernamen kennt, er Ihnen ohne diesen Geheimcode keine Nachricht senden kann. Diese Methode wird voraussichtlich ein effektives Instrument zum Schutz vor Spam und unerwünschter Kommunikation werden.

Derzeit wird diese Funktion in einem begrenzten Nutzerkreis getestet. Offiziellen Vertretern von WhatsApp zufolge wird die Funktion in den kommenden Monaten für alle allgemein eingeführt. Sobald das System vollständig in Betrieb ist, können Nutzer kurze, noch nicht belegte Namen wählen, die ihnen gefallen.

Um einen Benutzernamen zu wählen oder zu ändern, muss im Messenger folgende Sequenz durchgeführt werden:

  • Das Menü Einstellungen (Settings) öffnen;
  • Den Bereich Konto (Account) auswählen;
  • Zum Feld Benutzername (Username) navigieren.

Es ist anzumerken, dass diese Funktion derzeit nur in den mobilen Apps von WhatsApp (Android und iOS) verfügbar ist. Es wird vermutet, dass die Möglichkeit zur Konfiguration von Nicknames in den Desktop-Versionen für Computer etwas später erscheinen wird. Für Nutzer in Usbekistan wird dieses Update schrittweise eingeführt, was es lokalen Unternehmern und Bloggern ermöglicht, ihre Markennamen im Messenger zu reservieren.

Experten zufolge zeigt dieser Schritt von WhatsApp, dass sich die Plattform immer mehr in Richtung Social-Network-Elemente entwickelt. Die geringere Abhängigkeit von der Telefonnummer gewährleistet die Anonymität der Nutzer und verbessert gleichzeitig das globale Suchsystem innerhalb des Messengers.

WhatsAppMessengerTechnologiePrivatsphäreUpdate
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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