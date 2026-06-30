Präsident ruft zur Unterstützung der usbekischen Nationalmannschaft auf

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Präsident ruft zur Unterstützung der usbekischen Nationalmannschaft auf

Der Präsident äußerte sich zur Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der Fußball-Weltmeisterschaft.

Er erklärte, dass das gesamte Volk die Spiele der Nationalmannschaft in den USA und Mexiko mit großer Spannung verfolgt habe. Die usbekische Nationalmannschaft trat gegen Portugal (Platz 5 der FIFA-Weltrangliste), Kolumbien (Platz 13) sowie die Nationalmannschaft des Kongo an, deren viele Spieler in führenden europäischen Clubs aktiv sind.

Der Präsident betonte, dass diese Begegnungen eine wichtige Erfahrung für die Spieler waren und sie die Atmosphäre der Weltmeisterschaft spüren konnten. Abbos Fayzullayev und Eldor Shomurodov bereiteten den Fans Freude, indem sie ihre ersten Tore des Turniers erzielten.

Es wurde auch festgestellt, dass verschiedene Meinungen zur Teilnahme der Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft geäußert werden.

«Es entspricht jedoch nicht dem Wesen unseres Volkes, übermäßig emotionalen Einwänden Luft zu machen oder Fehler bei den Mitgliedern unserer Nationalmannschaft zu suchen, die die Ehre unseres Vaterlandes verteidigt haben. Im Gegenteil, sie heute zu unterstützen und ihren Kampfgeist zu stärken, ist wichtiger denn je», sagte der Präsident.

Bei dem Treffen wurde die Aufgabe festgelegt, weitere Voraussetzungen für die Entwicklung des Fußballs zu schaffen und die Investitionen in diesen Bereich zu erhöhen, um große Siege zu erringen. Zunächst soll die Aufmerksamkeit auf den Kinderfußball verstärkt werden, mit dem Ziel, diesen Sport in eine landesweite Bewegung zu verwandeln.

Die Vorbereitungen der usbekischen Nationalmannschaft für den Asien-Cup, der im Januar nächsten Jahres in Saudi-Arabien stattfindet, beginnen bereits jetzt.

«Wir glauben an unser Team und werden es auch bei diesem Turnier mit dem gesamten Volk unterstützen», sagte der Präsident.

UsbekistanPortugalKolumbienKongoAbbos FayzullayevEldor Shomurodov
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