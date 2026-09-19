Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben

·5·Technologie
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben

Die neue iPhone 18-Serie von Apple ist seit dem 18. September weltweit im Handel erhältlich. In Usbekistan wurden nun auch die ersten Preise für die Smartphones bekannt gegeben.

Derzeit werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max in den Versionen eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM zum Verkauf angeboten.

eSIM+eSIM Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.899 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 Dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.049 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 Dollar

SIM+eSIM Versionen:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.979 Dollar

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.349 Dollar

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.199 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 Dollar

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.299 Dollar

Den vorliegenden Informationen zufolge beginnt der Einstiegspreis für das iPhone 18 Pro bei 1.899 Dollar und für das iPhone 18 Pro Max bei 2.049 Dollar.

AppleiPhone 18eSIMUsbekistanSmartphone
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

NASA schickt drei KI-gesteuerte Rover zur MondforschungNASA schickt drei KI-gesteuerte Rover zur MondforschungHeute, 16:59Astronomen beobachten erstmals, wie ein Neutronenstern Materie verschlingtAstronomen beobachten erstmals, wie ein Neutronenstern Materie verschlingtHeute, 16:23Samsung gibt internationale Veröffentlichungstermine für das One UI 9.0-Update bekanntSamsung gibt internationale Veröffentlichungstermine für das One UI 9.0-Update bekanntHeute, 15:52Schutzglas des iPhone 18 Pro erweist sich als widerstandsfähiger als bei der KonkurrenzSchutzglas des iPhone 18 Pro erweist sich als widerstandsfähiger als bei der KonkurrenzHeute, 15:30NASA und SpaceX vereinbaren drei weitere Flüge zur Internationalen RaumstationNASA und SpaceX vereinbaren drei weitere Flüge zur Internationalen RaumstationHeute, 14:53Clicks Communicator Smartphone mit physischer Tastatur angekündigtClicks Communicator Smartphone mit physischer Tastatur angekündigtHeute, 14:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt