Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Die neue iPhone 18-Serie von Apple ist seit dem 18. September weltweit im Handel erhältlich. In Usbekistan wurden nun auch die ersten Preise für die Smartphones bekannt gegeben.
Derzeit werden das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max in den Versionen eSIM+eSIM sowie SIM+eSIM zum Verkauf angeboten.
eSIM+eSIM Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.899 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.299 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.899 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.049 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.399 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.199 Dollar
SIM+eSIM Versionen:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1.979 Dollar
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2.349 Dollar
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2.999 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2.199 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2.499 Dollar
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3.299 Dollar
Den vorliegenden Informationen zufolge beginnt der Einstiegspreis für das iPhone 18 Pro bei 1.899 Dollar und für das iPhone 18 Pro Max bei 2.049 Dollar.
Kommentare 0
…