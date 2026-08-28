Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeistertitel im Rudern

Gestern, am 27. August, bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Amsterdam, Niederlande, im Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer (LM2x), haben die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaroliyev die Goldmedaille gewonnen.

Die usbekischen Ruderer erzielten im entscheidenden Finale eine Zeit von 6:21,93 und setzten sich gegen alle Konkurrenten durch, um den ersten Platz zu belegen. Die Silbermedaille ging an das deutsche Team, die Bronzemedaille an die Athleten aus den USA.

Dieser Sieg hat eine besondere Bedeutung in der Geschichte des usbekischen Rudersports. Denn er ging als die erste Goldmedaille, die Vertreter des Landes bei Weltmeisterschaften der Erwachsenen gewonnen haben, in die Geschichte ein.

Damit haben Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaroliyev nicht nur den Meistertitel errungen, sondern auch Usbekistans bestes Ergebnis im Rudersport verbessert.

Zur Information: die Ruder-Weltmeisterschaften 2026 finden vom 24. bis 30. August auf dem Bosbaan-Kanal in Amsterdam statt.