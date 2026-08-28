Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeistertitel im Rudern

·8·Sport
Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeistertitel im Rudern

Gestern, am 27. August, bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Amsterdam, Niederlande, im Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer (LM2x), haben die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaroliyev die Goldmedaille gewonnen.

Die usbekischen Ruderer erzielten im entscheidenden Finale eine Zeit von 6:21,93 und setzten sich gegen alle Konkurrenten durch, um den ersten Platz zu belegen. Die Silbermedaille ging an das deutsche Team, die Bronzemedaille an die Athleten aus den USA.

Dieser Sieg hat eine besondere Bedeutung in der Geschichte des usbekischen Rudersports. Denn er ging als die erste Goldmedaille, die Vertreter des Landes bei Weltmeisterschaften der Erwachsenen gewonnen haben, in die Geschichte ein.

Damit haben Shahzod Nurmatov und Sobirjon Safaroliyev nicht nur den Meistertitel errungen, sondern auch Usbekistans bestes Ergebnis im Rudersport verbessert.

Zur Information: die Ruder-Weltmeisterschaften 2026 finden vom 24. bis 30. August auf dem Bosbaan-Kanal in Amsterdam statt.

UsbekistanRudernRuder-WeltmeisterschaftenSportGoldmedaille
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Ein weiterer Usbeke auf der europäischen Bühne: Behruz Karimov nimmt an der Conference League teil!Ein weiterer Usbeke auf der europäischen Bühne: Behruz Karimov nimmt an der Conference League teil!Heute, 12:17Real Madrid unter Mourinho vor harten Champions-League-Spielen!Real Madrid unter Mourinho vor harten Champions-League-Spielen!Heute, 12:09Der einzige Überlebende der 180-Millionen-Transferoffensive: Husanov ist die Zukunft von City!Der einzige Überlebende der 180-Millionen-Transferoffensive: Husanov ist die Zukunft von City!Heute, 12:05Sabahs Horror-Auslosung in der UCL: Gegen welche Giganten spielt Rachmonalijew?Sabahs Horror-Auslosung in der UCL: Gegen welche Giganten spielt Rachmonalijew?Heute, 12:01Rodri und De Bruyne gegen City: Auf wen trifft Marescas Team in der Champions League?Rodri und De Bruyne gegen City: Auf wen trifft Marescas Team in der Champions League?Heute, 11:56Historische Sensation: Usbekistan wird Weltmeister im Rudern!Historische Sensation: Usbekistan wird Weltmeister im Rudern!Heute, 11:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Welche Bewertung erhielt Abdukodir Khusanov in seinem Debütspiel?
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)