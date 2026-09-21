4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind

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4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind

In Karakalpakstan ist die Gründung eines großen Clusters für den Abbau und die Verarbeitung von Gold geplant. Es wurde bekannt gegeben, dass in der Mine „Urusoy“ in der Region Goldreserven von 4 Tonnen identifiziert wurden. Mit der Umsetzung des Projekts werden auch die geologischen Erkundungsarbeiten ausgeweitet.

Im Entwurf eines entsprechenden Beschlusses des Ministerkabinetts in Karakalpakstan sind Maßnahmen zur Einrichtung eines Clusters für den Goldabbau und dessen Verarbeitung festgelegt.

Im Rahmen des Projekts ist vorgesehen, nicht nur die bestehende Mine zu erschließen, sondern auch die geologischen Erkundungsarbeiten zu verstärken, um neue vielversprechende Gebiete zu identifizieren.

Der interessanteste Aspekt: Der geologisch untersuchte Teil der Region macht derzeit nur 20 Prozent aus. Nach heutigen Angaben umfasst das Gebiet, in dem Prospektions- und Abbauarbeiten durchgeführt werden, 200 Hektar. Die Inbetriebnahme des neuen Clusters soll die wirtschaftliche Aktivität in der Region steigern und zur Schaffung von etwa 1000 neuen Arbeitsplätzen beitragen. Somit ist ein Großteil von Karakalpakstan noch nicht vollständig geologisch erforscht. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass bei zukünftigen Erkundungsarbeiten neue Minen und Bodenschatzvorkommen entdeckt werden.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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