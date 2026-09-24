Xiaomi 18 Pro und Galaxy S26 Ultra Bildschirm-Privatsphäre im Vergleich

Die neuesten Flaggschiff-Modelle auf dem Smartphone-Markt, das Xiaomi 18 Pro und das Galaxy S26 Ultra, wurden auf ihre einzigartigen Privatsphäre-Funktionen getestet. Laut ersten Vergleichsergebnissen des bekannten Insiders Ice Universe zeigten beide fortschrittlichen Smartphones völlig unterschiedliche Ergebnisse beim Bildschirmschutz, was die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich zog. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation ixbt.com hat der in der Tech-Welt für seine zuverlässigen Informationen bekannte Insider Ice Universe beide Flaggschiffe aus verschiedenen Winkeln getestet, um ihre Fähigkeiten im Privatsphäre-Modus zu bewerten. Das Hauptkriterium während des Testprozesses war, wie gut die Geräte Informationen vor neugierigen Blicken aus der Umgebung verbergen.

Displayschutz und seitliche Sichtbarkeit

Während der durchgeführten Tests wurde festgestellt, dass das kommende Flaggschiff von Samsung in dieser Hinsicht eine hohe Effizienz aufwies. Es wurde festgestellt, dass bei aktiviertem Privatsphäre-Modus des Galaxy S26 Ultra das Bild auf dem Bildschirm für Personen, die von der Seite schauen, nahezu vollständig unsichtbar wird.

Es stellte sich heraus, dass der Inhalt auf dem Samsung-Flaggschiff bei Betrachtung aus einem Winkel extrem verschwommen wird und somit nicht mehr lesbar ist. Selbst wenn sich Personen in unmittelbarer Nähe des Nutzers befinden, erwies sich die Privatsphäre-Funktion als zuverlässig, um persönliche Daten vor fremden Blicken zu schützen.

Besondere Merkmale des Xiaomi-Flaggschiffs

Das Modell Xiaomi 18 Pro erzielte jedoch ein etwas anderes Ergebnis. Der Experte merkte an, dass das Flaggschiff der chinesischen Marke ebenfalls über einen Privatsphäre-Modus verfügt und dieser auch funktioniert, jedoch keine so starke Einschränkung wie bei Samsung bietet.

Auch nach Aktivierung des Modus lässt das Xiaomi 18 Pro zu, dass Texte und Bilder auf dem Bildschirm aus vielen Winkeln und Perspektiven ausreichend sichtbar bleiben. Obwohl die Funktion ihre Aufgabe erfüllt und die Sichtbarkeit bis zu einem gewissen Grad einschränkt, ist der Schutzeffekt im Vergleich zum Galaxy S26 Ultra weniger stark ausgeprägt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Samsung Galaxy S26 Ultra in diesem Bereich die Nase vorn hat, wenn es darum geht, persönliche Daten maximal vor anderen zu verbergen. Dieser Vergleich ermöglicht es Nutzern, vorab zu beurteilen, welches Smartphone bequemer ist, um die eigene Privatsphäre zu gewährleisten.