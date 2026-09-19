Frau verdient bis zu 100.000 Dollar pro Jahr durch professionelles Kuscheln

·29·Welt
Frau verdient bis zu 100.000 Dollar pro Jahr durch professionelles Kuscheln

Ella Love, eine Bewohnerin von New York City, hat ihren Lehrerberuf aufgegeben, um einen professionellen Kuschelservice anzubieten. Sie gab an, dass sie mit dieser Tätigkeit in guten Jahren bis zu 100.000 Dollar verdienen kann.

Die 51-jährige Ella Love unterrichtete 13 Jahre lang Kunst an öffentlichen Schulen in New York. Nachdem sie 2017 von professionellem Kuscheln erfahren hatte, absolvierte sie einen speziellen Online-Kurs und begann diese Tätigkeit zunächst als Nebenjob. Sechs Monate später gab sie ihren Lehrerberuf auf und widmete sich voll und ganz diesem Bereich.

Derzeit verlangt sie 150 Dollar für eine einstündige Kuschelsitzung. Sie sagt, dass sie normalerweise etwa drei Stunden am Tag arbeitet. Während ihr jährliches Einkommen durchschnittlich 60.000 Dollar beträgt, erreicht dieser Wert in guten Jahren bis zu 100.000 Dollar.

Eine Frau und ein Mann liegen sich umarmend mit geschlossenen Augen da.

Love betonte, dass ihre Dienste nicht auf romantischen oder sexuellen Beziehungen basieren und dass sie vorab Gespräche mit Kunden führt, um klare Regeln und persönliche Grenzen festzulegen. Ihrer Aussage nach nutzen einige Kunden diesen Service, weil sie einfach das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und einem Gespräch haben.

Sie betont, dass solche Sitzungen manchen Menschen die Möglichkeit geben, eine sichere und auf gegenseitigem Einvernehmen basierende körperliche Nähe zu erleben. Love erklärte, dass sie bei der Arbeit mit Kunden strikt auf professionelle Grenzen achtet.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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