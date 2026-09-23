Nach Abschluss des vierten Wettkampftages der XX. Asienspiele, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, gab es unerwartete und drastische Verschiebungen in der Medaillenspiegel-Tabelle. Obwohl die usbekische Nationalmannschaft im Laufe des Tages vier neue Bronzemedaillen gewann, fiel sie in der Gesamtwertung vom 9. auf den 14. Platz zurück. Der Wettkampftag begann mit einem historischen Auftritt von Polina Volobueva im Fechten der Damen: Unsere Athletin erreichte das Halbfinale im Einzel-Florett und sicherte sich die Bronzemedaille.

Anschließend stiegen zwei unserer Vertreter im Wushu-Sanda auf das Podium: Saydullo Abdurashidov (56 kg) verlor im Halbfinale gegen einen starken Gegner aus China, und Doniyor Turgunboev (75 kg) musste sich einem iranischen Athleten geschlagen geben, womit beide die Bronzemedaille gewannen.

Die größte Sensation des Tages gelang dem usbekischen E-Sport-Team: Unser nationales Duo im virtuellen Fußball, Abubakr Eminjonov und Farrux Mirhamidov, erreichte das Halbfinale und sicherte Usbekistan die erste E-Sport-Medaille in der Geschichte der Asienspiele. Derzeit hat die usbekische Delegation insgesamt 10 Medaillen auf dem Konto – 1 Gold, 4 Silber und 5 Bronze. In der Turniertabelle liegt Indien mit 12 Medaillen einen Platz vor uns, gefolgt von Macau mit 6 Medaillen.

Warum ist unser Team trotz vier neuer Bronzemedaillen auf den 14. Platz gefallen, wie werden die bevorstehenden Finals Usbekistan wieder in die Top Ten zurückbringen und welche Gold-Duelle erwarten unsere Fans?

«E-Sport-Wunder, Wushu und 4-mal Bronze»: Die 5 wichtigsten Punkte des vierten Tages

Wichtige Aspekte der Ergebnisse unserer Athleten in den Arenen der Asienspiele:

Historische Medaille im E-Sport: Abubakr Eminjonov und Farrux Mirhamidov erreichten das Halbfinale im virtuellen Fußball und brachten Usbekistan die erste E-Sport-Medaille bei den Asienspielen ein;

Polina Volobuevas souveräner Schritt: Unsere Fechtmeisterin erreichte das Halbfinale im Florett und bereicherte das Konto der Nationalmannschaft mit Bronze;

Zweimal Bronze im Wushu-Sanda: Saydullo Abdurashidov (56 kg) und Doniyor Turgunboev (75 kg) belegten nach harten Kämpfen gegen Vertreter aus China und dem Iran den 3. Platz;

10 Medaillen und Platz 14: Obwohl Usbekistan die Gesamtzahl der Medaillen auf 10 erhöht hat (1 Gold, 4 Silber, 5 Bronze), fiel das Team auf den 14. Platz zurück, da die Konkurrenz mehr Goldmedaillen gewann;

Entscheidende Kämpfe stehen bevor: Es wird erwartet, dass die Finals im Boxen, Freistil- und griechisch-römischen Ringen sowie Judo, die als Goldreserven gelten, die Tabelle in den kommenden Tagen grundlegend verändern werden.

Aichi-Nagoya-2026: Analyse der Ergebnisse der usbekischen Athleten am vierten Tag

Vergleich der gewonnenen Auszeichnungen und der aktuellen Leistung unserer Nationalmannschaft:

Name des Athleten Sportart und Disziplin Gewichtsklasse / Kategorie Phase und Ergebnis Erreichte Medaille Polina Volobueva Fechten (Florett) Einzelwettbewerb Halbfinalistin Bronzemedaille Saydullo Abdurashidov Wushu-Sanda Gewichtsklasse bis 56 kg Halbfinale (Niederlage gegen China) Bronzemedaille Doniyor Turgunboev Wushu-Sanda Gewichtsklasse bis 75 kg Halbfinale (Niederlage gegen Iran) Bronzemedaille A. Eminjonov und F. Mirhamidov E-Sport Virtuelles Fußball-Duo Halbfinale (historisches Ergebnis) Bronzemedaille BILANZ DER DELEGATION 1 Gold, 4 Silber, 5 Bronze Gesamt: 10 Medaillen Platzierung im Medaillenspiegel 14. Platz

Sportexpertise und Analyse: Warum ist der 14. Platz kein Grund zur Sorge?

Fazit der Analysten der olympischen Bewegung und Sportkommentatoren:

Die Regel der «Gold-Priorität»: Im internationalen Ranking zählt nicht die Gesamtzahl der Medaillen, sondern die Qualität der Goldmedaillen; obwohl Usbekistan 4 Silber- und 5 Bronzemedaillen hat, sind Länder mit 2 Goldmedaillen in der Tabelle aufgestiegen – mit dem Gewinn von ein oder zwei weiteren Goldmedaillen werden unsere Vertreter sofort mehrere Plätze nach oben springen;

Das neue Zeitalter des E-Sports: Der Erfolg von Eminjonov und Mirhamidov hat bewiesen, dass Usbekistan nicht nur im physischen Sport, sondern auch bei modernen digitalen Technologien und E-Sport-Wettbewerben zu den Spitzenreitern des Kontinents gehört;

Pause vor den Finalkämpfen: In den Disziplinen Boxen, Taekwondo, Judo und Ringen, die als die «Medaillenfabriken» unserer Nationalmannschaft gelten, durchlaufen viele unserer Athleten die Viertel- und Halbfinalphasen; diese Kämpfe werden die Qualität der Medaillen drastisch erhöhen;

Dichter Wettbewerb: Der Abstand zu Indien mit 12 Medaillen und dem nachfolgenden Macau ist minimal; jeder Sieg kann das Kräfteverhältnis sofort verändern.

Die intensiven Kämpfe in den Arenen von Aichi und Nagoya stehen noch bevor, und die usbekischen Athleten haben alle Möglichkeiten, in die Top Ten zurückzukehren.

Wie viele Goldmedaillen werden die usbekischen Athleten Ihrer Meinung nach in den kommenden Tagen sammeln, um in die Top Ten der Gesamtwertung zurückzukehren? Wie bewerten Sie die historische E-Sport-Medaille? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren, unterstützen Sie unsere Athleten und teilen Sie diesen Analyseartikel mit allen Sportbegeisterten!