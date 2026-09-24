Unsere Ruderer erobern das Podium bei den Asienspielen

·4·Sport
Unsere Ruderer erobern das Podium bei den Asienspielen

Bei den XX. Asienspielen, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, hat die Sportdelegation aus Usbekistan einen weiteren erfolgreichen Tag erlebt. Insbesondere die Finalrennen im Rudern wurden zu einem wahren Triumph für unser Nationalteam: Unsere Athleten gewannen zwei Silber- und eine Bronzemedaille und stellten damit erneut die Stärke unserer nationalen Schule in den japanischen Gewässern unter Beweis.

Im Einer-Wettbewerb der Männer (M1x) erreichte unser erfahrener Athlet Shahboz Xolmurzayev in einem spannenden Rennen als Zweiter das Ziel und sicherte der Delegation eine wertvolle Silbermedaille. Auch in den Zweier-Wettbewerben kämpften unsere Athleten verbissen: Während das Duo Mehrojbek Mamatqulov und Pavel Sorin im M2--Programm Silber holte, sicherte sich unser zweites starkes Paar, Alisher Turdiyev und Maksim Golubev, die Bronzemedaille. Nach diesen Erfolgen stieg die Gesamtzahl der Medaillen der usbekischen Delegation bei den Asienspielen „Aichi-Nagoya-2026“ auf insgesamt 13 – 1 Gold, 6 Silber und 6 Bronze.

Wie festigt dieser Triumph unserer Ruderer unsere Position im Medaillenspiegel, sind die Helden auf dem Podium in der Lage, in den kommenden Olympia-Zyklen Gold zu holen, und welche weiteren Erfolge verspricht die Spannung in den Gewässern von Nagoya?

„3 Medaillen, Xolmurzayevs Triumph und insgesamt 13 Auszeichnungen“: 5 Kernpunkte des Rudererfolgs

Die wichtigsten Fakten und Ergebnisse der Finals der Asienspiele in Japan:

  • 3 Medaillen an einem Tag: Das usbekische Ruderteam gewann in den Finalrennen 2 Silber- und 1 Bronzemedaille;

  • Silber-Finish von Shahboz Xolmurzayev: Unser Athlet, der im M1x-Einer antrat, kam als Zweiter ins Ziel und stieg auf die zweite Stufe des Podiums;

  • Erfolg von Mamatqulov und Sorin: Im M2--Zweier-Wettbewerb sicherten sich Mehrojbek Mamatqulov und Pavel Sorin die Silbermedaille;

  • Bronze-Erfolg von Turdiyev und Golubev: Unser zweites Paar in dieser Disziplin, Alisher Turdiyev und Maksim Golubev, platzierte sich ebenfalls unter den Medaillengewinnern;

  • 13 Medaillen für die Delegation: Nach diesen Ergebnissen erreichte Usbekistan insgesamt 1 Gold-, 6 Silber- und 6 Bronzemedaillen.

„Aichi-Nagoya-2026“: Analyse der Leistungen des usbekischen Ruderteams

Vergleich der Finalprogramme, teilnehmenden Sportler und erzielten Ergebnisse:

Disziplin und Programm

Unsere teilnehmenden Sportler

Gewonnene Medaille

Wettbewerbsniveau und Bedeutung

M1x (Männer Einer)

Shahboz Xolmurzayev

Silbermedaille (2. Platz)

Absolutes Finish unter den schnellsten Ruderern des Kontinents

M2- (Männer Zweier)

Mehrojbek Mamatqulov und Pavel Sorin

Silbermedaille (2. Platz)

Ergebnis extrem intensiver synchroner Bewegungen und hoher Geschwindigkeit

M2- (Männer Zweier)

Alisher Turdiyev und Maksim Golubev

Bronzemedaille (3. Platz)

Ergebnis der Besetzung zweier Podiumsplätze in einem Programm

Usbekistans Gesamtbilanz

Über alle Sportarten hinweg

13 Medaillen (1-6-6)

Stetiges Wachstum in der Gesamtwertung der Asienspiele

Sportexpertise und Analyse: Warum ist dieses Ergebnis in Nagoya ein großer Sprung für die usbekische Ruderschule?

Fazit internationaler Sportexperten und Analysten:

  • Effekt der Doppelmedaille in einem Programm: Das gleichzeitige Erreichen des Podiums durch zwei unserer Crews (Mamatqulov/Sorin und Turdiyev/Golubev) im M2--Wettbewerb in Usbekistan zeigt deutlich, wie stark die Reservebasis und der Wettbewerb in dieser Sportart sind;

  • Xolmurzayevs persönliches Können: Das M1x-Programm ist ein Einer-Wettbewerb, der vom Ruderer beispiellose körperliche Ausdauer und taktische Kaltblütigkeit erfordert; Shahboz Xolmurzayevs Silbermedaille hat seinen Platz in der kontinentalen Elite erneut gefestigt;

  • Neue Stufe im Wassersport: Japan, China und Südkorea unter den traditionell starken Nationen in diesem Sport drei Medaillen zu gewinnen, ist der praktische Beweis dafür, dass der Vorbereitungsplan für Paris und die darauffolgenden Sommerspiele korrekt erstellt wurde;

  • Stärkung der Delegationsmoral: Die Zunahme der Silber- und Bronzemedaillen (auf 6) erweitert das Medaillenspektrum unseres Teams und gibt einen starken mentalen Impuls, um in den kommenden Tagen eine Goldserie zu starten.

Die usbekischen Sportler, die in den japanischen Gewässern glänzten, haben nicht nur die Flagge des Landes hochgehalten, sondern auch unser Ansehen auf kontinentaler Ebene weiter gesteigert.

Glauben Sie, dass die 3 Medaillen unserer Ruderer an einem Tag bei „Aichi-Nagoya-2026“ eine neue Ära für den usbekischen Wassersport einläuten können? In welchen Disziplinen erwarten Sie Goldmedaillen von unseren Athleten in den nächsten Phasen? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Meinungen und Glückwünsche in den Kommentaren und teilen Sie diesen siegreichen Artikel, der unser nationaler Stolz ist, mit allen Sportbegeisterten!

Aichi-Nagoya-2026Shahboz XolmurzayevMehrojbek MamatqulovRudernAsienspiele
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeistertitel im RudernUsbekistan gewinnt erstmals Weltmeistertitel im Rudern28 August 12:26Historische Sensation: Usbekistan wird Weltmeister im Rudern!Historische Sensation: Usbekistan wird Weltmeister im Rudern!28 August 11:51Historischer Sieg: Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeisterschaft im RudernHistorischer Sieg: Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeisterschaft im Rudern1 September 12:25Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft: Usbekische Athletinnen auf dem PodiumSilbermedaille bei der Weltmeisterschaft: Usbekische Athletinnen auf dem Podium29 August 20:53Kanu-Weltmeisterschaft: Wer reiste mit dem usbekischen Nationalteam nach Polen?Kanu-Weltmeisterschaft: Wer reiste mit dem usbekischen Nationalteam nach Polen?26 August 15:28Sechs unserer Sportstars mit dem Mard O‘g‘lon Staatspreis ausgezeichnetSechs unserer Sportstars mit dem Mard O‘g‘lon Staatspreis ausgezeichnet29 Juni 18:07
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
Abdukodir Khusanov verlässt das Spielfeld unter dem Applaus der Manchester City-Fans
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?
Große Debatte unter City-Fans vor dem Manchester-Derby: Khusanov oder Nunes?