Der argentinische Star Lionel Messis eilige Ankündigung, seine 20-jährige Karriere in der Nationalmannschaft im Alter von 39 Jahren zu beenden, sorgt weltweit für hitzige Diskussionen. Cristiano Ronaldo, ein enger Freund und bekannter TV-Moderator Piers Morgan, reagierte prompt auf das Ereignis und betonte, dass das umstrittenste Thema der Fußballgeschichte – die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo – damit beendet sei.

Laut Morgan haben die Statistiken auf Nationalmannschaftsebene die absolute Überlegenheit des 41-jährigen portugiesischen Stars bewiesen.

„Messi ist Zweiter, Ronaldo ist Erster“: Morgans scharfe Aussage

Piers Morgan verglich auf seinen Social-Media-Kanälen die Anzahl der Tore in der Geschichte der Nationalmannschaften und schrieb Folgendes:

Messis finale Bilanz: „Eilmeldung. Lionel Messi beendete seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft mit insgesamt 125 Toren . Dies ist das zweitbeste Ergebnis in der Fußballgeschichte“;

Ronaldos absoluter Rekord: „Cristiano Ronaldo hat bisher 146 Tore für die portugiesische Nationalmannschaft erzielt. Dies ist der beste und unerreichbare Rekord in der Fußballgeschichte“;

Das endgültige Urteil: „Damit ist die Debatte darüber, wer der größte Fußballer aller Zeiten (GOAT) ist, ein für alle Mal beendet.“

Historische Rivalität in Nationalmannschaften

Der langjährige Wettbewerb zwischen den beiden Legenden in ihren Nationalteams sieht in Zahlen wie folgt aus: