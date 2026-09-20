14 Krankenschwestern einer Abteilung in den USA gleichzeitig schwanger

Im Jahr 2025 ereignete sich im HSHS St. Vincent Hospital im US-Bundesstaat Wisconsin ein ungewöhnlicher Vorfall. 14 Krankenschwestern, die im Women and Infants Center der Einrichtung arbeiteten, waren gleichzeitig schwanger.

Interessanterweise arbeiteten alle diese Krankenschwestern in der Abteilung, die schwangere Frauen und Neugeborene medizinisch betreut. Während sie in ihrem Alltag anderen Frauen bei der Geburt halfen, erwarteten sie zu dieser Zeit selbst ein Kind.

Das Krankenhaus gab diesen ungewöhnlichen Vorfall im Mai 2025 bekannt. Da die Schwangerschaften der Krankenschwestern in einen ähnlichen Zeitraum fielen, bereiteten sie sich darauf vor, nacheinander in den Mutterschutz zu gehen.

Um die Kontinuität der Arbeit in der Abteilung zu gewährleisten, wurden Aushilfskräfte, interne Flex-Teams und die Unterstützung anderer Krankenschwestern in Anspruch genommen.

Laut späteren Angaben des Krankenhauses haben acht der 14 Krankenschwestern ihre Kinder bereits zur Welt gebracht. Unter ihnen waren vier Mädchen und vier Jungen.

Dieser Vorfall im Krankenhaus erregte als einzigartiger „Babyboom“ des Jahres 2025 Aufmerksamkeit. Dass so viele Krankenschwestern derselben Abteilung gleichzeitig ein Kind erwarteten, wurde für sie und ihre Kollegen zu einem unvergesslichen Ereignis.