Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanov, ist beim englischen Spitzenklub Manchester Citynicht nur ein fester Bestandteil der Startelf geworden, sondern hat sich bereits zu einem echten Liebling der lokalen Fans entwickelt. In der dritten Runde des englischen Ligapokals empfingen die Citizens im Etihad Stadium den Klub Norwich und gewannen souverän mit einem deutlichen 5:0 Sieg. Der 22-jährige Khusanov stand in der Startelf und bildete über die vollen 90 Minuten zusammen mit Vitor Reis ein zentrales Abwehrduo. Unser Landsmann, der von Cheftrainer Enzo Maresca ins Zentrum zurückbeordert wurde, ließ den gegnerischen Stürmern keine Chance und war eine Schlüsselfigur dabei, die „weiße Weste“ zu wahren.

Nach dem Schlusspfiff erhob sich das gesamte Etihad-Stadion, um den usbekischen Legionär sowie Vitor Reis und Allan mit stehenden Ovationen zu feiern; die Fans riefen Khusanovs Namen und ließen die Tribünen mit dem rhythmischen Ruf „Huuuuus!“ erbeben. Für seine souveräne Leistung bewertete ihn der Statistik-Gigant Flashscore mit starken 8,1 Punkten. Dank dieses klaren Erfolgs ziehen die „Citizens“ in die nächste Runde des Turniers ein und bereiten sich nun auf das Duell gegen Brighton vor.

Wie hat Marescas taktische Entscheidung das Potenzial von Khusanov entfaltet, welche mentale Stärke verleiht ihm die Zuneigung im Etihad und wie hoch sind seine Aussichten in den wichtigen Spielen der Premier League?

„8,1 Punkte und 90 Minuten ohne Fehler“: Abdukodir Khusanovs Leistung in Zahlen

Die wichtigsten Statistiken unseres Landsmanns gegen Norwich:

Souveränität über 90 Minuten: Khusanov kontrollierte die Abwehrreihe von der ersten bis zur letzten Minute fehlerfrei;

Fels in der Brandung: Nachdem er in früheren Spielen auf den Außenbahnen getestet wurde, ließ Abdukodir diesmal auf seiner bevorzugten Position in der Innenverteidigung an der Seite von Vitor Reis keine gegnerischen Chancen zu;

8,1 Punkte von Flashscore: Dank dieser hohen Bewertung war er zusammen mit seinem Teamkollegen Ayyub Bouaddi (8,1) der viertbeste Spieler des Teams;

Ein zum Markenzeichen gewordener Ruf: Wie die offizielle Website des Klubs bestätigt, hallen bei jedem Ballgewinn die „Huuuuus!“-Rufe von den Tribünen.

„5 Tore ohne Gegentreffer und Torschützen des Wettbewerbs“: Torrausch im Etihad

Die Hauptakteure des SpielsManchester City — Norwich:

Floyd Samba (8,4 Punkte): Erzielte zwei Tore und wurde zum Spieler des Spiels (MVP) gekürt;

Rayan Cherki (8,2 Punkte): Belebte das Angriffsspiel mit kreativen Aktionen und einem eigenen Treffer;

Allan (8,2 Punkte): Beherrschte das Mittelfeld und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein;

Ryan McAidoo: Erzielte den fünften Treffer beim Kantersieg der Mannschaft;

Nächste Runde — Brighton: In der nächsten Runde trifft City auf Brighton, ein Team, das auf Pressing und schnelles Umschaltspiel setzt.

Taktische Analyse: Warum vertraute Enzo Maresca Khusanov im Zentrum?

Fazit von Experten und Kommentatoren des europäischen Fußballs:

Von der Vielseitigkeit zur Führungsrolle: Khusanovs Fähigkeit, sowohl auf den Außenbahnen als auch im Zentrum konstant zu spielen, maximiert Marescas taktische Flexibilität in der Defensive;

Stärke in der Luft und in Zweikämpfen: Die langen Bälle und Standardsituationen von Norwich wurden dank Khusanovs Stellungsspiel komplett neutralisiert;

Hohe Anerkennung durch die englischen Fans: Dass die heimischen Tribünen bei einem Star-Ensemble wie Manchester City den Namen eines 22-jährigen usbekischen Verteidigers skandieren, ist der klare Beweis für die Anerkennung seines Top-Niveaus.

Abdukodir Khusanovs abgeklärte und meisterhafte Vorstellung im Etihad hat der Welt erneut gezeigt, dass der usbekische Fußball einen würdigen Platz bei den größten Klubs der Welt einnimmt.

Glauben Sie, dass Khusanovs 8,1-Punkte-Superleistung gegen Norwich Enzo Maresca vollends davon überzeugt hat, ihn auch in den zentralen Spielen der Premier League und Champions League in der Startelf zu bringen? Was halten Sie von den „Huuuuus!“-Rufen der Fans im Etihad? Hinterlassen Sie Ihre Analyse in den Kommentaren und teilen Sie diesen Bericht über den historischen Erfolg des usbekischen Legionärs in England mit allen Fußballbegeisterten und Freunden!