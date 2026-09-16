Es sind schockierende Wahrheiten über die Transferpolitik der Giganten der englischen Premier League und die Talente des usbekischen Fußballs ans Licht gekommen, die die Weltpresse erschüttern. Ein ehemaliger Scout des Klubs „Manchester United“, Nicolas Chinalli, gab bekannt, dass er der Führung der „Red Devils“ persönlich empfohlen hatte, den usbekischen Verteidiger Abdukodir Khusanov zu verpflichten, der heute das Trikot von „Manchester City“ trägt. Laut dem 47-jährigen erfahrenen Experten war er bei der U-20-Weltmeisterschaft 2023 in Argentinien, als er die Spiele der usbekischen U-20-Nationalmannschaft beobachtete, sofort von drei seltenen Qualitäten Khusanovs beeindruckt: seiner hohen Geschwindigkeit, seiner eisernen physischen Stärke und seiner erstaunlichen Konzentration auf dem Spielfeld.

Doch anstatt in die Zukunft zu investieren, trafen die Bosse von „United“ eine historische Fehlentscheidung, indem sie sich für „fertige“ Stars entschieden, die sofort Ergebnisse liefern sollten. Infolgedessen wechselte das usbekische „Schild“, das vom belarussischen Klub „Energetik-BGU“ zum französischen Team „Lens“ gewechselt war, eineinhalb Jahre später für 40 Millionen Euro ausgerechnet zu ihrem Erzrivalen „Manchester City“. Gleichzeitig erobern heute auch eine Reihe weiterer Vertreter unserer historischen U-20-Nationalmannschaft, die 2023 Asienmeister wurde – Abbosbek Fayzullaev, Umarali Rakhmonaliev und Makhmud Makhamadjonov – die grünen Rasenflächen Europas. Wie hat „MU“ Khusanov also eigenhändig an „City“ verschenkt, wie wahrscheinlich ist ein Wechsel von Fayzullaev und Rakhmonaliev nach Frankreich und welches Niveau erreicht der usbekische Fußball durch diese goldene Generation?

Warum hat „MU“ abgelehnt? Das unerwartete Geständnis von Nicolas Chinalli

Sensationelle Details aus dem Mund des Scouts eines englischen Giganten:

Entdeckung bei der WM: Obwohl die usbekische Jugend bei der U-20-Weltmeisterschaft 2023 auf den Feldern Argentiniens das Achtelfinale erreichte und dramatisch gegen Israel verlor, landeten sie auf den Notizblöcken der Scouts aus aller Welt;

„Drei Eigenschaften haben mich beeindruckt“: „Khusanov hat sofort meine Aufmerksamkeit erregt. Seine Geschwindigkeit, seine physische Robustheit und seine kühle Konzentration im Spiel waren absolut ideal für „Manchester United““, erinnert sich Nicolas Chinalli;

Der Fehler der Führung in Manchester: Anstatt das vielversprechende usbekische Talent zu einem günstigen Preis zu verpflichten, zogen es die Klubverantwortlichen vor, nach erfahrenen und namhaften Verteidigern zu suchen, die sofort in die Startelf rücken konnten, und ließen so eine große Chance ungenutzt.

Der 40-Millionen-Euro-Sprung von Belarus bis zu „City“

Die Chronik von Khusanovs Wechsel zu „Manchester City“:

Glanzzeit bei „Lens“: „Manchester United“ zögerte, während der französische Klub „Lens“ schnell handelte und den Spieler für eine geringe Summe vom bescheidenen belarussischen Team „Energetik-BGU“ kaufte;

Lektionen in der UEFA Champions League: Durch seine souveränen Leistungen in der Ligue 1 und der Champions League entwickelte sich Abdukodir schnell zu einem der besten jungen Innenverteidiger Europas;

40 Millionen Euro und die Wahl von Pep Guardiola: Nachdem er eineinhalb Saisons bei „Lens“ gespielt hatte, zahlte „Manchester City“ 40 Millionen Euro für diesen usbekischen Jungen und nahm ihn unter Vertrag – eine der schmerzhaftesten Niederlagen von „MU“ auf dem Transfermarkt.

Parade der goldenen Generation: Fayzullaev, Rakhmonaliev und Makhamadjonov

Der Siegeszug der Asienmeister von 2023 durch Europa:

Abbosbek Fayzullaev erobert die Türkei: Nach seinen glänzenden Auftritten bei ZSKA wechselte der Mittelfeldspieler in die türkische Süper Lig und ist heute der absolute Führungsspieler des Teams „Istanbul Basaksehir“;

Umarali Rakhmonaliev und die Champions-League-Intrige: Nach dem russischen Klub „Rubin“ wechselte unser Kapitän zum aserbaidschanischen Meister „Sabah“ und spielt derzeit in der Ligaphase der UEFA Champions League;

Interesse aus Frankreich: Es mehren sich Berichte, dass sowohl Fayzullaev als auch Rakhmonaliev das ernsthafte Interesse von Klubs der französischen Ligue 1 auf sich ziehen;

Makhmud Makhamadjonov in der RPL: Der Außenverteidiger der Nationalmannschaft steht beim Klub „Dinamo“ Machatschkala regelmäßig in der Startelf und verbessert kontinuierlich sein Können.

Diese Aussage von Nicolas Chinalli hat erneut bewiesen, dass die jungen Talente, die der usbekische Fußball hervorgebracht hat, heute im Visier der mächtigsten Klubs der Welt stehen und ihr Marktwert Millionen von Euro betragen kann.

Was glauben Sie: Hätte sich Abdukodir Khusanovs Karriere genauso erfolgreich entwickelt, wenn er damals nicht zu „Manchester City“, sondern zu „Manchester United“ gewechselt wäre, oder war der Wechsel zu „City“ die richtige Entscheidung? Können unser Kapitän Umarali Rakhmonaliev und Abbosbek Fayzullaev bald ebenfalls zu europäischen Top-Klubs wechseln? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über den Aufstieg der usbekischen Legionäre auf der Weltbühne stolz mit allen Fußballfans und Freunden!