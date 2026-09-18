Hochzeit in 40 Zentimetern Wasser! Die Reaktion der Gäste überraschte alle

Eine Hochzeitsfeier in der vietnamesischen Provinz Quang Tri nahm eine unerwartet ungewöhnliche Wendung. Trotz starker Regenfälle und Überschwemmungen verließen die Gäste die Tische nicht – sie aßen ihr Hochzeitsessen, während sie in etwa 40 Zentimeter tiefem Wasser standen.

Die Hochzeit von Duong My und Thai Huynh fand am 13. September im Hof der Familie statt. Doch aufgrund eines tropischen Wirbelsturms trat der nahegelegene Fluss Thach Han plötzlich über die Ufer und das Wasser drang in den Veranstaltungsort ein.

Die Gäste krempelten ihre Hosen hoch und aßen im Stehen im Wasser um die Tische herum. Als der Wasserstand etwa 40 Zentimeter erreichte, erwog die Familie aus Sicherheitsgründen, die Zeremonie auf den nächsten Tag zu verschieben.

Die Situation änderte sich jedoch bald. Am 14. September gegen 03:00 Uhr morgens war das Wasser vollständig zurückgegangen.

Nachdem das Wasser abgeflossen war, wurde die Zeremonie für das Brautpaar wie gewohnt fortgesetzt. Die Gastgeber sagten, dass die unerwartete Überschwemmung ihren freudigen Tag zu einem noch unvergesslicheren Ereignis gemacht habe.