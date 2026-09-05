Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar

·14·Sport
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar

Im Jahr 2021 Cristiano Ronaldolöste mit einer nur wenige Sekunden dauernden Geste weltweit Aufsehen aus.

Auf einer Pressekonferenz zur Euro 2020 schob der Fußballer zwei vor ihm stehende Coca-Cola-Flaschen beiseite, hob stattdessen eine Wasserflasche hoch und sagte „Água!“ (Wasser). Damit demonstrierte er offen, dass er das Wassertrinken bevorzugt.

Danach fiel der Aktienkurs von Coca-Cola um 1,6 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens sank von etwa 242 Milliarden Dollar auf 238 Milliarden Dollar. Infolgedessen brachten die Medien Ronaldos Aktion damit in Verbindung, dass Coca-Cola innerhalb weniger Stunden 4 Milliarden Dollar an Marktwert verlor.

Experten betonten jedoch, dass es nicht korrekt sei, diesen Rückgang allein auf Ronaldos Geste zurückzuführen. Auch andere Marktfaktoren beeinflussen die Aktienkurse.

Dennoch zeigte der Vorfall einmal mehr, wie groß der Einfluss von Ronaldo ist. Eine einfache Geste des Fußballers wurde in den weltweiten Medien und sozialen Netzwerken breit diskutiert.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Aljamain Sterling macht die UFC für den Knockout von Umar Nurmagomedov verantwortlichAljamain Sterling macht die UFC für den Knockout von Umar Nurmagomedov verantwortlichHeute, 21:44„Arman redet zu viel“: Dana White vor dem Kampf zwischen Tsarukyan und Ruffy„Arman redet zu viel“: Dana White vor dem Kampf zwischen Tsarukyan und RuffyHeute, 21:41Andy Ruiz's erfolglose Rückkehr: Er verlor gegen Damian Knyba in New JerseyAndy Ruiz's erfolglose Rückkehr: Er verlor gegen Damian Knyba in New JerseyHeute, 21:39Khamzat Chimaev spricht offen über den schockierenden Knockout von Umar NurmagomedovKhamzat Chimaev spricht offen über den schockierenden Knockout von Umar NurmagomedovHeute, 21:34Shavkat Rakhmonov offenbart seinen Vorteil gegenüber Islam MakhachevShavkat Rakhmonov offenbart seinen Vorteil gegenüber Islam MakhachevHeute, 21:32Bogdan Guskov enthüllt sensationelle Analyse zum Kampf zwischen Nursulton Ruziboev und Michael PageBogdan Guskov enthüllt sensationelle Analyse zum Kampf zwischen Nursulton Ruziboev und Michael PageHeute, 21:29
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Emre Belözoğlu gibt explosive Erklärung zur türkischen Liga-Quote und Shomurodov ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Abschied von Nasaf? Ruziqul Berdiyev gibt nach der Niederlage gegen Navbahor eine überraschende Erklärung ab
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)