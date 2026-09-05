Im Jahr 2021 Cristiano Ronaldolöste mit einer nur wenige Sekunden dauernden Geste weltweit Aufsehen aus.

Auf einer Pressekonferenz zur Euro 2020 schob der Fußballer zwei vor ihm stehende Coca-Cola-Flaschen beiseite, hob stattdessen eine Wasserflasche hoch und sagte „Água!“ (Wasser). Damit demonstrierte er offen, dass er das Wassertrinken bevorzugt.

Danach fiel der Aktienkurs von Coca-Cola um 1,6 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens sank von etwa 242 Milliarden Dollar auf 238 Milliarden Dollar. Infolgedessen brachten die Medien Ronaldos Aktion damit in Verbindung, dass Coca-Cola innerhalb weniger Stunden 4 Milliarden Dollar an Marktwert verlor.

Experten betonten jedoch, dass es nicht korrekt sei, diesen Rückgang allein auf Ronaldos Geste zurückzuführen. Auch andere Marktfaktoren beeinflussen die Aktienkurse.

Dennoch zeigte der Vorfall einmal mehr, wie groß der Einfluss von Ronaldo ist. Eine einfache Geste des Fußballers wurde in den weltweiten Medien und sozialen Netzwerken breit diskutiert.