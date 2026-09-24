Anthony Gordon äußert sich zu den Ballon d'Or-Anwärtern

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Anthony Gordon äußert sich zu den Ballon d'Or-Anwärtern

Während der Kampf um die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im europäischen Fußball, den Ballon d'Or, in die heiße Phase geht, hat der Neuzugang des FC Barcelona, Anthony Gordon, seine Sicht der Dinge geteilt. Wie Goal.com berichtet, nannte der englische Flügelspieler seinen katalanischen Teamkollegen Lamine Yamal und den englischen Kapitän Harry Kane als Hauptanwärter auf die Auszeichnung. Dies berichtet Goal.com .

Der 25-Jährige, der im Sommertransferfenster für 70 Millionen Pfund zum katalanischen Klub wechselte, konnte sich bereits in seinen ersten sieben La-Liga-Spielen beweisen. In diesen Partien lieferte er fünf Torvorlagen für das junge Talent Lamine Yamal. Derzeit ist Anthony wieder mit seinem Kapitän aus der Nationalmannschaft vereint und bereitet sich auf das Spiel Englands in der UEFA Nations League gegen den amtierenden Weltmeister Spanien vor.

Der außergewöhnliche Aufstieg von Lamine Yamal

Obwohl auch Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappé im Rennen um den Titel des besten Spielers der Welt ist, betonte Gordon, dass seine Vereins- und Nationalmannschaftskollegen herausragen. Insbesondere verhehlte er nicht seine Bewunderung für die Leistungen des 19-jährigen Lamine Yamal in diesem jungen Alter.

„Für mich sollte diese Auszeichnung aufgrund der erzielten Ergebnisse an einen dieser beiden Spieler gehen. Was Lamine in diesem Alter erreicht hat, ist erstaunlich. Sein Spielstil ist einfach unglaublich. Er agiert derzeit auf einem völlig anderen Niveau“, betonte Anthony Gordon.

Harry Kanes historische Saison

Obwohl er Yamal als den besten Flügelspieler der Welt anerkannte, erinnerte Gordon daran, dass Harry Kanes beispiellose Ergebnisse in der Saison 2025/26 nicht übersehen werden sollten. Der englische Kapitän erzielte in der gesamten Saison wettbewerbsübergreifend beeindruckende 73 Tore.

„Wenn wir über die letzte Saison sprechen, hat H (Kane) genauso gute Argumente wie jeder andere Anwärter, denn seine Saison war historisch. Die Anzahl der Tore, die er erzielt hat, und das, was er für unsere Mannschaft bei der Weltmeisterschaft geleistet hat, sind lobenswert. Beide Spieler haben starke Argumente, daher wünsche ich beiden viel Glück“, fügte der englische Fußballer hinzu.

Die englische Nationalmannschaft bereitet sich derzeit auf ihre ersten offiziellen Spiele nach der schmerzhaften Niederlage im Halbfinale der Sommer-Weltmeisterschaft vor. Das Nations-League-Spiel gegen Spanien könnte nicht nur den Mannschaftskampf beeinflussen, sondern auch das Schicksal der individuellen Auszeichnungen am Ende der Saison.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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