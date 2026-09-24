Achraf Hakimi muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten

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Achraf Hakimi muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten

Der französische Kassationsgerichtshof hat die letzte Beschwerde von Achraf Hakimi, dem Verteidiger von Paris Saint-Germain und der marokkanischen Nationalmannschaft, gegen seine Überstellung vor Gericht wegen Vergewaltigungsvorwürfen abgewiesen. Damit wird der Fall des Fußballers vor dem Strafgericht des Departements Hauts-de-Seine verhandelt.

Das Kassationsgericht kam am 23. September 2026 zu dem Schluss, dass es keine ausreichenden Gründe für die Annahme von Hakimis Beschwerde gibt. Dieses Gericht entscheidet nicht über die Schuld oder Unschuld von Hakimi in der Sache selbst, sondern prüft die Rechtmäßigkeit und die verfahrensrechtlichen Aspekte der Entscheidungen der unteren Instanzen.

Der Fall bezieht sich auf einen Vorfall vom 25. Februar 2023. Eine junge Frau, die Hakimis Haus in Boulogne-Billancourt bei Paris besucht hatte, beschuldigte den Fußballer der Vergewaltigung. Hakimi bestreitet seit Beginn der Ermittlungen alle Vorwürfe.

Am 24. Februar 2026 kam der für den Fall zuständige Untersuchungsrichter zu dem Schluss, dass ausreichende Gründe vorliegen, um Hakimi vor Gericht zu stellen. Der Fußballer legte Berufung gegen diese Entscheidung ein, doch am 19. Juni bestätigte das Berufungsgericht von Versailles das Urteil der Vorinstanz. Daraufhin wandte sich Hakimi an den Kassationsgerichtshof, die höchste juristische Instanz Frankreichs.

Laut Bertrand Périer, dem Anwalt der Nebenklägerin, entschied der Kassationsgerichtshof, dass es keine schwerwiegenden Gründe für die Zulassung von Hakimis Beschwerde gibt. Rachel-Flore Pardo, eine weitere Anwältin des Opfers, erklärte, dass ihre Mandantin nach dem dreieinhalbjährigen Gerichtsverfahren weiterhin für die Gerechtigkeit kämpfen werde.

Hakimis Anwältin Fanny Colin betonte, dass der Fußballer die Vorwürfe entschieden zurückweise und das Kassationsgericht nicht über die inhaltliche Schuldfrage entschieden habe. Ihrer Aussage nach werden die Argumente der Verteidigung im anstehenden Prozess vorgebracht.

Ein genaues Datum für das Gerichtsverfahren steht noch nicht fest. Die Schuld oder Unschuld von Hakimi wird im Hauptverfahren geklärt.

Zur Information: Achraf Hakimi spielt seit 2021 für Paris Saint-Germain.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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