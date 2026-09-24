Jude Bellingham gewinnt den Bronzenen Schuh der Weltmeisterschaft

Real Madrid Mittelfeldspieler Jude Bellingham gab bekannt, dass eine unerwartete Trophäe bei ihm zu Hause eingetroffen ist: der „Bronzene Schuh“ der in Nordamerika ausgetragenen Weltmeisterschaft. Der Spieler gab zu, dass er nicht einmal wusste, dass es eine solche Auszeichnung gibt, was in den sozialen Medien für großes Aufsehen sorgte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut ixbt.com und anderen Sportquellen führte der 23-jährige Fußballer das englische Team während des Turniers an und spielte eine entscheidende Rolle beim Erreichen des besten Ergebnisses der Mannschaft seit Jahrzehnten. Bellingham kam bei der Sommer-WM in acht Spielen zum Einsatz und erzielte dabei sieben Tore.

Mit diesem Ergebnis stellte er einen Rekord als Spieler mit den meisten Toren für die englische Nationalmannschaft bei einer einzigen Weltmeisterschaft auf. Er erzielte Doppelpacks in den Gruppenspielen gegen Mexiko und Norwegen und trug sich auch im Spiel um den dritten Platz gegen Frankreich in die Torschützenliste ein.

Rekordleistung und Details zur Verleihung

Seine Gesamtzahl an Toren im Turnier sicherte ihm den dritten Platz hinter Kylian Mbappé und Lionel Messi. Obwohl er die gleiche Anzahl an Toren wie Erling Haaland erzielte, sicherte er sich den „Bronzenen Schuh“ aufgrund eines Assists.

Jude Bellingham teilte ein Foto der Trophäe, die in einer speziellen Box geliefert wurde, in seiner persönlichen JB5-App und verbarg seine Überraschung nicht. „Ein Bronzener Schuh von der Weltmeisterschaft... Ich wusste nicht einmal, dass es eine solche Auszeichnung gibt, aber danke trotzdem“, schrieb der Mittelfeldspieler unter das Foto.

Diese Auszeichnung, die seit 1982 von der FIFA vergeben wird, wurde zuvor von Fußballlegenden wie Zico, Gary Lineker, Ronaldo und Neymar gewonnen. Bellinghams sieben Tore sind die höchste Anzahl, die jemals von einem Vertreter eines Drittplatzierten erzielt wurde.

Hervorragende sportliche Leistung und Beständigkeit in der Saison

Die diesjährige Sommer-WM war das vierte große internationale Turnier in Bellinghams Karriere. Seine glänzenden Leistungen im Turnier erhöhten seine Länderspielbilanz auf 13 Tore in 56 Spielen und brachten ihm einen Platz im Team des Turniers ein.

Unter der Leitung von Thomas Tuchel erreichte die englische Nationalmannschaft das Halbfinale und besiegte später die Franzosen im Spiel um den dritten Platz. Der Spieler von Real Madrid übertrug diese erfolgreiche Form auf die Vereinssaison und erzielte in seinen ersten sieben La-Liga-Spielen drei Tore und drei Assists.