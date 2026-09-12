Am 4. Spieltag der Premier League erwartet die gesamte Fußballwelt das erste große Spitzenspiel der Saison – das Manchester-Derby. Mit einer 100-Prozent-Bilanz aus den ersten drei Spielen und 9 Punkten an der Tabellenspitze, Manchester Cityist zu Gast beim Erzrivalen, der mit 4 Punkten zu kämpfen hat, Manchester United.In einer Zeit, in der der Konkurrenzkampf im Kader der „Citizens“ unter Enzo Maresca extrem hoch ist, ist die mögliche Rolle unseres Nationalverteidigers Abdukodir Khusanov im Derby zum Hauptthema unter englischen Fans und Fanclubs geworden. Sobald die Seite „Manchester City Feed“ in den sozialen Medien die offene Frage stellte: „Khusanov oder Nunes – wer sollte auf der rechten Abwehrseite gegen MU spielen?“, entbrannte eine hitzige Debatte unter Tausenden von Fans.

„Fahren Sie keinen Rolls-Royce bei einer Rallye!“: Khusanovs ungewohnte Rolle und Marescas Experiment

Die Position des 22-jährigen usbekischen Verteidigers bei City wurde nach dem Champions-League-Spiel gegen Porto noch interessanter:

Bank und Experiment auf der linken Seite: Nachdem Khusanov das Europapokalspiel auf der Bank begonnen hatte, wurde er zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt und musste auf der für ihn fremden und unbequemen linken Abwehrseite spielen;

Natürliche Position: Während seiner gesamten Karriere hat Abdukodir vor allem in der Innenverteidigung und bei Bedarf auf der rechten Seite zuverlässige Leistungen gezeigt;

Einwand der Fans: Einer der englischen Fans, Roger Gent, brachte es auf den Punkt: „Spieler sollten auf ihren natürlichen Positionen eingesetzt werden. Man fährt schließlich keinen Rolls-Royce auf einer Rallye-Strecke!“

Fan-Basis gespalten: Khusanovs defensive Disziplin oder Nunes' Offensivdrang?

Englische Fans schlagen zwei verschiedene taktische Ansätze vor, wem die rechte Seite im Derby anvertraut werden sollte:

Anhänger von Matheus Nunes: Fans betonen Nunes' Schnelligkeit auf dem Flügel, seine aktive Einbindung in den Angriff und seine Fähigkeit, Vorlagen zu geben (um Druck auf die MU-Abwehr auszuüben);

Khusanov als Defensivschild: „Khusanov ist besser in der Defensive, Nunes im Angriff“, „Khusanov ist ernster und aufmerksamer“, lobten die Fans die Zweikampfstärke und Gelassenheit des usbekischen Spielers.

„Dias ist zu langsam, er muss auf die Bank!“: Forderung nach einem Khusanov-Guehi-Duo

Der brisanteste Aspekt der Diskussionen ist, dass die meisten City-Fans fordern, Khusanov nicht auf den Flügel, sondern in die Innenverteidigung zu stellen und sogar Kapitän Ruben Dias auf die Bank zu setzen:

Faktor Schnelligkeit und Konter: Die Fans sind der Meinung, dass Ruben Dias zwar erfahren und ballsicher ist, aber sehr langsam agiert. Khusanovs Wendigkeit und enorme Schnelligkeit sind jedoch essenziell, um gegnerische Konter zu unterbinden;

Perfektes Tandem mit Guehi: Die Fans halten das Tandem aus Marc Guehi und Abdukodir Khusanov für das ideale Paar für die Innenverteidigung von Manchester City;

Spezialwaffe gegen Rashford: Die Fans glauben, dass Khusanov gezielt gegen Uniteds Hauptangriffswaffe Marcus Rashford eingesetzt werden muss: „Khusanov sollte gegen Rashford spielen und ihn mit seiner Schnelligkeit zermürben!“

Taktische Lösung: Können beide gleichzeitig spielen?

Die Fans bieten Maresca die optimale Lösung an: Matheus Nunes auf den rechten Flügel, O'Reilly oder Josko Gvardiol auf die linke Seite und Khusanov sowie Guehi in die Innenverteidigung.

Ob Enzo Maresca dem usbekischen Verteidiger in diesem brisanten Manchester-Duell im Zentrum vertraut oder kein Risiko eingeht und den erfahrenen Dias bringt, bleibt die große Frage bis zum Anpfiff. Dass die englischen Ränge Khusanovs Können und Schnelligkeit derart anerkennen, ist jedoch der klare Beweis dafür, dass sich unser Legionär in der Premier League fest etabliert.

Was meinen Sie, sollte Enzo Maresca Abdukodir Khusanov im wichtigen Derby gegen Manchester Unitedin der Innenverteidigung von Beginn an bringen oder ist es besser, ihn auf die rechte Seite zu stellen? Kann der Einsatz des usbekischen Legionärs anstelle von Dias die Abwehr stärken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse vor dem Derby mit allen Fußballfans!