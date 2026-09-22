„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov

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„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov

Der Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und des englischen Manchester CityKlubs, Abdukodir Khusanovs beschwerlicher Weg an die Spitze des Weltfußballs wurde durch neue, bewegende und exklusive Erinnerungen beleuchtet. Bakdaulet Zulfiqorov, Stürmer des kasachischen Klubs Ulitau, ASnews.kz gab dem Medium ein Interview, das auch auf Sports.kz veröffentlicht wurde. Darin sprach er voller Emotionen über die schwierige Zeit in Minsk, ihre enge Freundschaft und Khusanovs Bescheidenheit. Wie sich herausstellte, kreuzten sich ihre Wege 2021 in der belarussischen Hauptstadt beim Energetik-BGU.

Damals, noch keine 18 Jahre alt, konnte Khusanov aufgrund strenger FIFA-Beschränkungen nicht offiziell registriert werden. Er verbrachte die schwierigsten Tage seiner Anpassung an den ausländischen Fußball mit dem kasachischen Stürmer in einer gemeinsamen Wohnung, wo sie Training und Alltag teilten. Heute ist er ein Superstar, der nach einer glänzenden Zeit beim französischen RC Lens für 40 Millionen Euro zu Pep Guardiola wechselte und mit Manchester Cityden FA Cup und den Ligapokal gewann. Dennoch betont Bakdaulet, dass Abdukodir immer noch derselbe aufrichtige, familienorientierte Junge ohne Starallüren ist.

Was hat sich auf dem Weg von der engen Minsker Wohnung bis zum Etihad Stadium nicht an Khusanov geändert? Was hat sein kasachischer Freund über seine Eltern verraten und welches Wiedersehen erwartet sie, wenn der usbekische Verteidiger nach Taschkent zurückkehrt?

„Ein Haus in Minsk, das Verbot vor dem 18. Lebensjahr und Bescheidenheit“: 5 wichtige Punkte aus Zulfiqorovs Geständnis

Die besten Fakten aus den Erinnerungen des kasachischen Stürmers an Khusanov:

  • Die schwierige Zeit in Belarus 2021: Bakdaulet und Abdukodir begannen ihre Karriere gleichzeitig bei Energetik-BGU, als der usbekische Legionär seine ersten schweren Schritte im Ausland machte;

  • Die Hürde der FIFA-Regeln: Da Khusanov noch minderjährig war (unter 18), konnte der Verein ihn nicht offiziell registrieren, doch er trainierte unermüdlich weiter;

  • Eine Wohnung und ein gemeinsames Leben: Die beiden jungen Fußballer lebten zusammen, teilten den Alltag, das Essen und die Fahrten zum Training und waren sich eine echte Stütze;

  • „Starallüren sind ihm fremd“: Zulfiqorov betonte, dass Khusanovs größter Reichtum sein Herz sei und dass er selbst nach dem 40-Millionen-Transfer nicht den geringsten Hochmut zeigte;

  • Freundschaftsbande und familiäre Nähe: Trotz des vollen Terminkalenders bei City stehen die Spieler in den sozialen Medien in ständigem Kontakt und warten auf das nächste Treffen in Taschkent.

Ein Schicksal, zwei Karrieren: Der Weg von Bakdaulet Zulfiqorov und Abdukodir Khusanov

Die heutigen sportlichen Leistungen der beiden Legionäre, die in einer Minsker Wohnung begannen:

Kriterien und Indikatoren

Bakdaulet Zulfiqorov (Kasachstan)

Abdukodir Khusanov (Usbekistan)

Gemeinsamer Spielort

Energetik-BGU (Minsk, 2021)

Energetik-BGU (Minsk, 2021)

Aktueller Verein und Status

Ulitau (Dscheskasgan, Kasachstan)

Manchester City (Premier League)

Ergebnisse der laufenden Saison

5 Tore und 1 Assist in 12 Spielen

6 Einsätze in allen Wettbewerben

Marktwert und großer Transfer

Stürmer der heimischen Liga

Historischer 40-Millionen-Euro-Transfer

Zuletzt gewonnene Trophäen

Hauptstürmer des Vereins

Gewinner des FA Cup und des EFL Cup

Menschliche Eigenschaften (Beschreibung des Freundes)

Loyaler und enger Freund

Äußerst bescheiden, aufrichtig und freundlich

Fußball- und Menschlichkeitsexpertise: Warum ist Khusanovs Bescheidenheit seine größte Waffe?

Fazit von europäischen Fußballbeobachtern und Psychologen:

  • Starke familiäre Erziehung: Zulfiqorovs Beschreibung („Ich kenne seine Eltern gut, er kommt aus einem einfachen Umfeld“) zeigt, dass familiäre Werte als Schutzschild gegen den Druck des Starruhms dienen;

  • Immunität durch schwierige Lebensumstände: Sportler, die in Minsk nicht offiziell spielen konnten und Schwierigkeiten in einer gemeinsamen Wohnung erlebten, lassen sich nicht so leicht vom Rausch des Geldes und Ruhms blenden;

  • Anpassung an das System von Pep Guardiola: Bei Giganten wie Manchester City zählen nicht nur Talent, sondern auch Bescheidenheit in der Kabine, bedingungsloser Gehorsam gegenüber dem Trainer und das Zurückstellen des Egos hinter das Team – Khusanov besitzt diese Eigenschaften von Natur aus;

  • Ein Vorbild für die Jugend Zentralasiens: Dass der usbekische Verteidiger auch nach einem 40-Millionen-Euro-Transfer und Premier-League-Titeln eine einfache Beziehung zu seinen Freunden pflegt, ist eine echte Lektion für die neue Sportlergeneration.

Hinter den Erfolgen von Abdukodir Khusanov steht nicht nur eine solide Verteidigung auf dem Platz, sondern auch ein reiner und bescheidener Charakter, der ihn bei den Fans noch beliebter macht.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanovs Bescheidenheit ihm helfen wird, auch nach dem Aufstieg in die Weltklasse noch viele Jahre bei Manchester City in der Startelf zu stehen? Was ist Ihrer Meinung nach der wichtigste Faktor für Fußballer, um nicht „abzuheben“? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese herzlichen Erinnerungen an den Stolz unserer Nationalmannschaft mit allen Fußballfans und Freunden!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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