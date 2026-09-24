5 Goldmedaillen an einem Tag, 16 Medaillen insgesamt: Der goldene fünfte Tag für Usbekistan bei den Asienspielen

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5 Goldmedaillen an einem Tag, 16 Medaillen insgesamt: Der goldene fünfte Tag für Usbekistan bei den Asienspielen

Der fünfte Wettkampftag der XX. Asienspiele am 24. September, die in den japanischen Städten Aichi und Nagoya ausgetragen werden, ging als wahrer „Tag des Goldes und der Rekorde“ in die Geschichte des usbekischen Sports ein. Die Vertreter unserer nationalen Delegation erzielten an einem einzigen Tag ein fantastisches Ergebnis und brachten unserem Medaillenspiegel insgesamt 5 Gold-, 8 Silber- und 3 Bronzemedaillen – insgesamt 16 Medaillen ein! Diese beispiellose Welle von Siegen begann im Wassersport und breitete sich auf die Turnhallen, Schießstände, Fechtbahnen und Leichtathletikstadien aus.

Insbesondere zeigten Shohsanam Sherzodova (Kanu) und das Duo Nurmatov/Safaraliyev (Rudern) eine absolute Dominanz auf dem Wasser, während Vladimir Svechnikov beim Schießen eine 32-jährige Durststrecke mit einem Wettbewerbsrekord beendete, O‘tkirbek Jo‘rayev mit 14,733 Punkten am Pauschenpferd zum Asienmeister gekürt wurde und Sharifa Davronova ihren persönlichen Rekord im Dreisprung verbesserte und zweifache Kontinentalmeisterin wurde. Damit erreichte die Gesamtzahl der Medaillen der usbekischen Delegation nach Abschluss des fünften Tages 6 Gold-, 12 Silber- und 8 Bronzemedaillen (insgesamt 26 Medaillen) erreicht.

Welche Sportschulen stehen hinter diesem revolutionären Erfolg von 16 Medaillen an einem Tag, welche Disziplinen sicherten die absolute Führung und welchen strategischen Sprung macht unsere Delegation in der Gesamtwertung?

«5 Goldmedaillen, ein 32-Jahre-Rekord und insgesamt 26 Medaillen»: Die 5 wichtigsten Punkte des 24. September

Die wichtigsten statistischen und analytischen Fakten vom fünften Tag der Asienspiele:

  • 16 Medaillen an einem Tag: Usbekische Athleten wurden am 24. September mit 5 Gold-, 8 Silber- und 3 Bronzemedaillen zu den Helden des Tages;

  • 5 neue Asienmeister: Sherzodova, das Duo Nurmatov/Safaraliyev, Svechnikov, Jo‘rayev und Davronova stiegen auf das höchste Treppchen des Kontinents;

  • Beispiellose Gala im Wassersport: Unsere Ruderer im Kanu, Kajak und im akademischen Rudern holten allein an einem Tag 2 Gold-, 7 Silber- und 3 Bronzemedaillen;

  • Serie historischer Rekorde: Svechnikov stellte einen Asienspiel-Rekord im Schießen (244,3 Punkte) auf, Davronova erzielte mit 14,35 Metern einen absoluten Karriere-Bestwert;

  • 26 Medaillen in der Gesamtwertung: Zum Ende des fünften Tages festigte unser Team mit insgesamt 6 Gold-, 12 Silber- und 8 Bronzemedaillen seinen Platz unter den stärksten Mannschaften Asiens.

«Aichi-Nagoya-2026»: Die Helden vom 24. September und das vollständige Medaillenregister

Klassifizierung unserer Athleten, die am fünften Tag das Podium eroberten, und ihre Disziplinen:

Medaillenrang

Athlet / Crewmitglieder

Sportart und Wettbewerbsdisziplin

GOLD (5)

Shohsanam Sherzodova

Kanu

GOLD

Shahzod Nurmatov / Sobirjon Safaraliyev

Rudern (Lm2x)

GOLD

Vladimir Svechnikov

Schießen (10 m Luftpistole, neuer Rekord)

GOLD

O‘tkirbek Jo‘rayev

Gerätturnen (Pauschenpferd, 14,733 Punkte)

GOLD

Sharifa Davronova

Leichtathletik (Dreisprung, 14,35 m Rekord)

SILBER (8)

Shahboz Xolmurzayev

Rudern (Einer)

SILBER

Mehrojbek Mamatqulov / Pavel Sorin

Rudern (Doppelzweier)

SILBER

R. Sattorova / M. Sergeyeva / A. Aksyonova / A. Smetullayeva

Rudern (Doppelvierer)

SILBER

Artur Guliyev / Vladlen Denisov

Kanu (Zweier)

SILBER

Anna Prakaten

Rudern (Einer der Frauen)

SILBER

Anna Aksyonova / Aydana Smetullayeva

Rudern (Doppelzweier der Frauen)

SILBER

F. Karimov / D. Xudoyberdiyev / M. Golubev / A. Turdiyev

Rudern (Doppelvierer der Männer)

SILBER

Zaynab Dayibekova

Fechten (Säbel Einzel der Frauen)

BRONZE (3)

Alisher Turdiyev / Maksim Golubev

Rudern (Doppelzweier)

BRONZE

Arina Tanatmisheva / Yekaterina Shubina

Kajak (Zweier)

BRONZE

Sh. Xolmurzayev / D. Davronov / M. Mamatqulov / P. Sorin

Rudern (Doppelvierer)

Sportexpertise und Analyse: Warum war der fünfte Tag ein Wendepunkt für den usbekischen Sport?

Fazit internationaler Sportanalysten und Experten:

  • Das Phänomen der «12 Wassersportmedaillen an einem Tag»: Die Teilnahme des usbekischen Ruderverbandes (akademisches Rudern, Kanu, Kajak) in Nagoya wurde zu einer echten Sensation; unsere Vertreter stiegen in fast jedem Finale mit ihren Einer-, Zweier- und Vierer-Crews auf das Podium und bewiesen, dass sie die einzige Kraft auf dem Kontinent sind, die mit China und Japan auf Augenhöhe kämpft;

  • Balance in verschiedenen Sportarten: Der Erfolg beschränkte sich nicht nur auf Kampfsportarten oder eine einzelne Disziplin; der Gewinn von Goldmedaillen in technisch und intellektuell anspruchsvollen olympischen Sportarten wie Turnen, Schießen und Leichtathletik zeigt, dass sich das Sportsystem des Landes komplex entwickelt;

  • Qualität und Ausweitung der Medaillen: 6 Gold-, 12 Silber- und 8 Bronzemedaillen – die hohe Anzahl an Silbermedaillen deutet auf ein enormes Potenzial hin, die Anzahl der Goldmedaillen in zukünftigen Wettkämpfen drastisch zu erhöhen; eine Finalkultur hat sich etabliert;

  • Psychologischer Schub für andere Athleten: Es stehen noch Wettkämpfe in unseren nationalen «Medaillenfabriken» wie Judo, Boxen und Taekwondo bevor; dieser Medaillenregen am fünften Tag hat allen Delegationsmitgliedern zusätzliches Selbstvertrauen und Siegesgeist verliehen.

Der fünfte Tag der «Aichi-Nagoya-2026»-Spiele hat der ganzen Welt erneut die absolute Stärke der usbekischen Sportdelegation in der kontinentalen Elite demonstriert.

Was glauben Sie, auf welchem Platz wird Usbekistan am Ende der Spiele unter den stärksten Nationen Asiens landen, nachdem unsere Athleten an einem Tag 5 Gold- und insgesamt 16 Medaillen gesammelt haben? Welcher Sieg der heutigen Helden (Davronova, Svechnikov, Jo‘rayev oder unsere Ruderer) hat Sie am meisten begeistert? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Glückwünsche an unsere Champions in den Kommentaren und teilen Sie diesen historischen Artikel, der nationalen Stolz vermittelt, mit allen Sportfans!

Aichi-Nagoya-2026Shohsanam SherzodovaNurmatov/SafaraliyevVladimir SvechnikovAsienspiele
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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