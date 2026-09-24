Militärübung in Kasachstan endet in Tragödie: 19 Soldaten im Meer verschollen (Video)

In der kasachischenRegion Mangghystau ereignete sich während einer Marineübung ein tragischer Vorfall. Bei der Durchführung einer Gefechtsübung an der Küste des Kaspischen Meeres wurden 19 Militärangehörige ins Meer gespült. Bisher wurde der Tod von 9 Personen bestätigt, 3 konnten gerettet werden. Die Such- und Rettungsarbeiten für die übrigen Vermissten dauern an.

Der Vorfall ereignete sich am 24. September während einer Gefechtsübung im Rahmen der Manöver der Marine der kasachischen Streitkräfte in der Region Mangghystau am Kaspischen Meer.

Plötzlich verschlechterte sich das Wetter drastisch

Nach ersten Angaben des kasachischen Verteidigungsministeriums wurde der Vorfall durch eine plötzliche Verschlechterung der meteorologischen Bedingungen und auffrischenden Wind verursacht.

Während die Soldaten ihre Übungsaufgabe erfüllten, verschlechterte sich die Lage, und 19 Soldaten wurden ins Meer gerissen.

An der Such- und Rettungsaktion sind Einheiten der Marine, Kräfte des Katastrophenschutzministeriums, Luftfahrt und andere zuständige Dienste beteiligt.

Neun Soldaten kamen ums Leben

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, wurde bisher der Tod von 9 Militärangehörigen bestätigt.

Weitere 3 Personen wurden gerettet. Einer der Geretteten wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Suche nach den verbleibenden Soldaten geht weiter. Das Ministerium kündigte an, weitere Informationen zu den Ergebnissen der Rettungsaktion und zum Zustand der Soldaten zu veröffentlichen, sobald diese bestätigt sind.

Derzeit sind noch nicht alle Details des Vorfalls bekannt. Daher wird darum gebeten, keine Informationen zu verbreiten, die nicht von offiziellen Stellen bestätigt wurden.

Die Übungen fanden im Rahmen von „Xazar qorg‘ani-2026“ statt

Die Tragödie ereignete sich während der Marineübungen Kasachstans im Kaspischen Meer.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums begannen die Übungen „Xazar qorg‘ani-2026“ am 22. September. Daran nahmen die kasachische Marine und andere zuständige Einheiten teil.

Es wurde berichtet, dass über 500 Soldaten, Besatzungen von Kriegsschiffen, Küsteneinheiten sowie die Küstenwache des Grenzdienstes des Nationalen Sicherheitskomitees und Luftverteidigungskräfte in der Region Mangghystau an den Übungen beteiligt waren.

Somit ereignete sich die Tragödie vom 24. September während eines groß angelegten Militärmanövers.

Strafverfahren eingeleitet

Aufgrund der Tragödie haben die kasachischen Strafverfolgungsbehörden ein Strafverfahren eingeleitet.

Zur Klärung aller Umstände des Vorfalls wurde eine operative Ermittlungsgruppe gebildet. Mitarbeiter der Innenbehörden, des Katastrophenschutzministeriums und der Staatsanwaltschaft arbeiten vor Ort. Auch forensische Untersuchungen wurden angeordnet.

Gleichzeitig wurde berichtet, dass der kasachische Premierminister Oljas Bektenow die Bildung einer Regierungskommission zur Untersuchung der Ursachen des Vorfalls angeordnet hat.

Somit laufen derzeit sowohl strafrechtliche Ermittlungen als auch eine Untersuchung auf Regierungsebene.

Verteidigungsministerium verspricht Unterstützung für die Familien der Verstorbenen

Das kasachische Verteidigungsministerium sprach den Angehörigen der verstorbenen Soldaten sein tiefes Beileid aus.

Das Ministerium erklärte, dass den Familien der Verstorbenen die notwendige Hilfe und Unterstützung gewährt werde.

Derzeit liegt der Schwerpunkt auf der Fortsetzung der Such- und Rettungsarbeiten, der Identifizierung der Verstorbenen und der objektiven Untersuchung aller Ursachen des Vorfalls.

Sucharbeiten dauern an

In den offiziellen Informationen wird derzeit eine plötzliche Wetterverschlechterung und starker Wind als vorläufige Ursache genannt.

Die vollständigen Ursachen der Tragödie, die Sicherheitsmaßnahmen während der Übung und alle Umstände, die zu dem Vorfall führten, werden jedoch erst nach Abschluss der Ermittlungen bekannt sein.

Daher bleiben die wichtigsten Zahlen in der aktuellen Phase unverändert: 19 Soldaten wurden ins Meer gespült, 9 kamen ums Leben, 3 wurden gerettet, die Suche nach den anderen dauert an.

Das kasachische Verteidigungsministerium erklärte, dass es weitere Informationen zu den Ergebnissen der Suchaktion und dem Ermittlungsverlauf über offizielle Kanäle bereitstellen werde.