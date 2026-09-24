Neue Farbe Galaxy Blue für das Flaggschiff Xiaomi 18 Pro enthüllt

Der bekannte und zuverlässige Insider Ice Universe hat auf seinen Social-Media-Seiten das exklusive Design des Flaggschiffs der nächsten Generation, des Xiaomi 18 Pro, präsentiert. Das Gerät stößt in der Technologiewelt auf großes Interesse und zieht die Aufmerksamkeit der Marken-Fans auf sich, da das Unternehmen bereit zu sein scheint, einen weiteren wichtigen Schritt im Design zu machen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut der Publikation Ixbt.com ist das vorgestellte Gerät in einem einzigartigen dunkelblauen Gehäuse namens Galaxy Blue gehalten, das sich durch sein originelles Design auszeichnet. Es wird erwartet, dass sich diese Farblösung leicht von den Standardansätzen auf dem Smartphone-Markt unterscheidet.

Sternenhimmel-Effekt und Designmerkmale

Die Rückseite des Smartphones hat einen tiefen und satten dunkelblauen Farbton, wobei der Fokus auf dem Schimmern unter Lichteinfall liegt. Spezielle Metallpartikel sind in die Gehäusestruktur eingearbeitet, die einen gleitenden Lichteffekt erzeugen, sobald Sonnenlicht darauf fällt.

Durch diese Designlösung entsteht auf der Oberfläche des Smartphones der Eindruck von funkelnden Sternen im unendlichen Universum. Dies verleiht dem Gerät nicht nur ein modernes Aussehen, sondern auch einen einzigartigen ästhetischen Reiz.

Details zur Videoquelle

In dem vom Insider veröffentlichten kurzen 23-sekündigen Videomaterial wird das Smartphone in langsamen Drehbewegungen aus verschiedenen Winkeln gezeigt. Durch diesen Clip kann man deutlich sehen, wie sich die Gehäuseoberfläche unter verschiedenen Lichtverhältnissen verändert.

Im Video ist auch das markante Xiaomi-Logo deutlich zu erkennen. Dies bestätigt die Echtheit der Aufnahmen und deutet darauf hin, dass die Vorbereitungen für die Präsentation des Geräts im Gange sind.

Bisher hat Xiaomi keine offenen Informationen zu weiteren technischen Spezifikationen oder dem offiziellen Erscheinungsdatum dieses Modells gegeben. Dennoch steigern solche von Insidern durchgesickerten Informationen das Interesse von Technikbegeisterten an dem neuen Flaggschiff weiter.