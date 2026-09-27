Ein Wunder aus 39 Spielen: Spanien bezwingt England und stellt einen absoluten Weltrekord auf

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Ein Wunder aus 39 Spielen: Spanien bezwingt England und stellt einen absoluten Weltrekord auf

Ein neues Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs wurde aufgeschlagen – die spanische Nationalmannschaft, amtierender Europameister, hat erneut bewiesen, dass sie die unbesiegbarste Maschine auf unserem Planeten ist. Im Rahmen des 1. Spieltags der UEFA Nations League A im legendären Wembley-Stadion in London feierte die „Furia Roja“ einen hart erkämpften 3:2-Sieg gegen England. Dieser Erfolg ist nicht nur ein wichtiger Sieg für drei Punkte, sondern ein historischer Meilenstein: Die Schützlinge von Luis de la Fuente haben ihre Serie ohne Niederlage in Pflichtspielen auf stolze 39 Spiele ausgebaut und damit einen Weltrekord aufgestellt.

Das letzte Mal, dass Spanien in der regulären Spielzeit eines Pflichtspiels verlor, war vor 3,5 Jahren – im März 2023 gegen Schottland (0:2). Damit übertrafen die Spanier die Marke von 37 Spielen, die zuvor Italien unter Roberto Mancini hielt, sowie ihren eigenen Rekord vom letzten Sommer (38 Spiele) und wurden zum alleinigen Inhaber der längsten ungeschlagenen Serie in der Fußballgeschichte.

„39 Pflichtspiele, das Ende des Italien-Rekords und der Triumph im Wembley“: Die 5 wichtigsten Punkte des historischen Rekords

Die wichtigsten Fakten zum neuen Weltrekord Spaniens:

  • 39 ungeschlagene Pflichtspiele: Die spanische Nationalmannschaft blieb in 39 aufeinanderfolgenden Pflichtspielen ungeschlagen und stellte damit einen absoluten Weltrekord auf;

  • Der 3:2-Triumph im Wembley: Der Sieg gegen die Engländer in der Hauptstadt war der krönende Abschluss des neuen Rekords;

  • Italiens 37-Spiele-Rekord übertroffen: Der Rekord von 37 Spielen, den die Italiener zwischen 2018 und 2021 aufstellten, ist nun offiziell Geschichte;

  • Seit März 2023 in der regulären Spielzeit ungeschlagen: Spanien verlor zuletzt im März 2023 in der regulären Spielzeit eines Pflichtspiels gegen Schottland (0:2);

  • De la Fuentes geniale Bilanz: In 51 Spielen unter seiner Leitung gab es 41 Siege, 7 Unentschieden und nur 3 Niederlagen.

Vergleichende Analyse der Weltrekordhalter und der Statistik von De la Fuente

Tabelle der ungeschlagenen Serien in der Fußballgeschichte und die Trainerbilanz von Luis de la Fuente:

Indikatoren und Parameter

Spanische Nationalmannschaft (Neuer Weltrekord)

Italienische Nationalmannschaft (Ehemaliger Rekordhalter)

Ungeschlagene Pflichtspielserie

39 Pflichtspiele (Absoluter Weltrekord)

37 Pflichtspiele (September 2018 – Oktober 2021)

Spiel, in dem der Rekord aufgestellt wurde

England – Spanien 2:3 (Wembley, London)

Dauerte bis zum Halbfinale der Nations League

Letzte Pflichtspielniederlage (reguläre Spielzeit)

März 2023 (gegen Schottland 0:2)

September 2018 (gegen Portugal 0:1)

Ergebnis des Cheftrainers (De la Fuente)

51 Spiele: 41 Siege, 7 Unentschieden, 3 Niederlagen

Das Fundament der Meisterschaft unter Roberto Mancini

Die 3 Niederlagen des Cheftrainers

Schottland (0:2, 2023), Kolumbien (0:1, 2024), Portugal (Elfmeterschießen 2025)

Stil und taktische Überlegenheit

Perfekte Ballkontrolle, schnelle Flügelspieler und systematisches Pressing

Disziplinierte Defensive und pragmatische Kombinationen

Fußballexpertise: Warum ist Spaniens Team unter Luis de la Fuente das stärkste der Welt?

Fazit internationaler Sportanalysten, Fußballhistoriker und UEFA-Experten:

  • „Einzigartige Mischung aus Jugend und Erfahrung“: De la Fuente hat die Spieler, die er in den spanischen Jugendmannschaften ausgebildet hat, perfekt in die Philosophie der A-Nationalmannschaft integriert; die Kombination von Stars wie Lamine Yamal, Nico Williams und Álex Baena mit erfahrenen Stützen wie Rodri und Carvajal ist zu einer unaufhaltsamen Kraft geworden;

  • „Mentale Stärke im Wembley“: Nach einem 1:2-Rückstand in London gegen die Engländer das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen und einen 3:2-Sieg zu erzwingen, zeugt von einem Charakter, den nur große Champions besitzen;

  • Systematische Stabilität und Dauerhaftigkeit des Rekords: 41 Siege aus 51 Spielen sind ein phänomenaler Wert. Spanien ist derzeit die einzige Mannschaft der Welt, die jedem Gegner ihr Spiel aufzwingen kann; es wird erwartet, dass diese Serie in naher Zukunft noch weiter ausgebaut wird.

Welche Nationalmannschaft kann Ihrer Meinung nach die 39-Spiele-Serie Spaniens stoppen? Ist diese Mannschaft unter Luis de la Fuente stärker als die legendäre Ära von „Xavi-Iniesta-Villa“? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen sensationellen Artikel über den Weltrekord mit allen Fußballfans!

Spanische NationalmannschaftLuis de la FuenteUEFA Nations LeagueWeltrekordFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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