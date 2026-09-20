Raphinha, der Flügelspieler des FC Barcelona, versetzt in der Saison 2026/2027 die gesamte Fußballwelt in Staunen und erzielt weiterhin die beeindruckendsten und produktivsten Werte seiner Karriere. Beim schwierigen 3:1-Sieg gegen den FC Sevilla am 7. Spieltag der La Liga im Stadion Ramón Sánchez Pizjuán erzielte der 29-jährige Brasilianer einen phänomenalen Hattrick und schraubte seine Bilanz an Toren und Vorlagen in dieser Saison auf unglaubliche 17 Zähler.

Über alle Wettbewerbe hinweg hat Raphinha in nur 8 Spielen 14 Tore erzielt und 3 Vorlagen gegeben, womit er zum gefährlichsten Angreifer Europas avanciert ist. Doch das Interessanteste und Umstrittenste an der aktuellen Situation ist, dass ausgerechnet vor dem Hintergrund dieser Leistung das renommierte Magazin France Football am Dienstag, den 22. September, die Liste der 30 Nominierten für den Ballon d'Or bekannt gab – auf der der FC Barcelona durch Pau Cubarsí, Rodri und Lamine Yamal vertreten ist.

Was ist das Geheimnis von Raphinhas Unaufhaltsamkeit im System von Hansi Flick, warum debattieren Experten über den Platz des brasilianischen Stürmers auf der Ballon d'Or-Liste und welche Titel wird dieser Rekordstart dem FC Barcelona am Jahresende einbringen?

«8 Spiele und 14 Tore»: Raphinhas unglaubliche Statistiken in der Saison 2026/2027

Chronik der phänomenalen Effizienz des brasilianischen Flügelspielers auf dem Platz:

Hattrick im Pizjuán: Beim Auswärtsspiel gegen Sevilla erzielte Raphinha drei Treffer und sicherte seinem Team im Alleingang den 3:1-Sieg nach Rückstand;

Absolute Führung in La Liga: In 7 Spieltagen der spanischen Meisterschaft erzielte er 12 Tore und 3 Vorlagen, was 15 Scorerpunkte bedeutet;

Doppelpack in der Champions League: Auch beim 5:1-Kantersieg gegen Feyenoord am 1. Spieltag der UEFA Champions League erzielte er zwei Treffer;

Gesamtbilanz: 14 Tore und 3 Vorlagen in 8 Pflichtspielen – durchschnittlich mehr als zwei Torbeteiligungen pro Spiel.

Raphinhas Saisonstatistik und die Ballon d'Or-Kandidaten

Wichtige Kennzahlen und offizielle Fakten zu Beginn der Saison 2026/2027:

Wettbewerbe Spiele Tore Vorlagen Scorerpunkte (Tor+Pass) La Liga 7 12 3 15 UEFA Champions League 1 (Feyenoord 5:1) 2 0 2 Gesamt (Saison 2026/2027) 8 Spiele 14 Tore 3 Vorlagen 17 Scorerpunkte

Vom FC Barcelona nominierte Spieler durch France Football (Top 30): Pau Cubarsí, Rodri, Lamine Yamal.

Taktische Analyse: Experten über das Phänomen Raphinha

Die wichtigsten Schlussfolgerungen von europäischen Fußballkommentatoren und Sportanalysten:

Hansi Flicks System der freien Flügel: Der deutsche Trainer bindet Raphinha nicht nur an die Außenlinie, sondern gibt ihm die Freiheit, als hängende Spitze in das Zentrum des Strafraums zu ziehen – eine unerwartete Herausforderung für jede gegnerische Abwehr;

Entschlossenheit und Kaltblütigkeit: Raphinhas Präzision im Abschluss hat ein neues Niveau erreicht; er nutzt selbst kleinste Chancen für maximale Torausbeute;

Neue Welle im Ballon d'Or-Rennen: Während die Nominierung von Cubarsí, Rodri und Yamal die Stärke des Barcelona-Projekts unterstreicht, beweist Raphinhas aktuelles Spiel, dass er einer der Hauptanwärter für die nächste Auszeichnung ist;

Team-Balance: Die Kreativität von Yamal und Rodri im Mittelfeld schafft ideale Räume, die Raphinha konsequent nutzt.

Raphinhas 17 Scorerpunkte in 8 Spielen sind ein Beweis dafür, dass der FC Barcelonain dieser Saison auf allen Ebenen den Titel anstrebt.

Glaubt ihr, dass Raphinha dieses unglaubliche Tempo über die gesamte Saison halten und den Goldenen Schuh in La Liga gewinnen kann? Welches Trio aus den von France Football nominierten Cubarsí, Rodri und Yamal hat eurer Meinung nach die besten Chancen auf den Ballon d'Or? Hinterlasst eure Analysen in den Kommentaren und teilt diese statistische Analyse mit allen Fußballfans und Freunden!