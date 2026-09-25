Der 3:1-Sieg der usbekischen Nationalmannschaft gegen den Iran im Istiqlol-Stadion in Fergana hat in den Medien am Persischen Golf und in Teheran für ein wahres Beben gesorgt. Eines der einflussreichsten Fußballportale des Iran, «Team Melli Actu» bezeichnete die Leistung der Nationalmannschaft in Fergana als «tragische Schande» und kritisierte Cheftrainer Amir Ghalenoei scharf. Die Analysten des Mediums stellten fest, dass die sieglose Serie des Iran gegen den usbekischen Fußball nun bereits 7 Spiele erreicht hat, und merkten schmerzlich an, dass Ghalenoei zum dritten Mal in Folge gegen Usbekistan verloren hat und kein Mittel gegen den Gegner findet: «Der Iran hat erneut eine beschämende und schwache Leistung gezeigt! Der Arbeitsstil von Amir Ghalenoei erinnert an dilettantische Methoden und Sabotage innerhalb der Nationalmannschaft. Die usbekische Nationalmannschaft und persönlich Fabio Cannavaro haben unserem Cheftrainer eine echte taktische Lektion erteilt, wie man Fußball spielen sollte!».

Iranische Experten schreiben offen, dass Ghalenoeis Festhalten an einer gealterten Stammelf, das Verwehren von Chancen für talentierte junge Spieler und die Verzögerung des Generationswechsels den kontinentalen Giganten an den Abgrund geführt haben. Obwohl Eldor Shomurodov bereits in der 10. Minute einen Fehler der Verteidiger zur Führung nutzte und der Ausgleich durch ein Eigentor fiel, verwandelte Shomurodov in der 58. Minute einen Foulelfmeter nach einem Foul an Behruz Karimov eiskalt zum Doppelpack. In der Nachspielzeit setzte Husayn Norchaev mit dem 3. Treffer den Schlusspunkt und besiegelte die totale Dominanz über den Gegner.

Welche Krise steckt hinter der Tatsache, dass der Iran seit 7 Spielen nicht mehr gegen Usbekistan gewinnen konnte? Worin zeigte sich Cannavaros taktische Überlegenheit gegenüber Ghalenoei und ist der Rücktritt des Trainers in Teheran nun unvermeidlich?

«7 sieglose Spiele, Sabotage-Vorwürfe und die Cannavaro-Lektion»: 5 Kernpunkte der Reaktion der iranischen Presse

Die wichtigsten Fakten und Schlussfolgerungen aus dem scharfen Bericht von «Team Melli Actu»:

«Tragische Niederlage und Schande»: Die iranische Presse bewertete das 1:3 in Fergana als eine der schwächsten und peinlichsten Vorstellungen in der Geschichte der Nationalmannschaft;

7 Spiele ohne Sieg gegen Usbekistan: Die iranische Nationalmannschaft konnte in den letzten 7 Pflicht- und Freundschaftsspielen nicht gegen Usbekistan gewinnen;

Cannavaros taktische Meisterklasse: Dass der italienische Spezialist Fabio Cannavaro Amir Ghalenoei in allen Belangen überlegen war, wurde von den Iranern offen zugegeben;

Sabotage-Vorwürfe gegen Ghalenoei: Das Vertrauen des Trainers auf eine veraltete Aufstellung, das Fehlen einer Taktik und der gestoppte Generationswechsel wurden scharf verurteilt;

Shomurodovs Doppelpack und Norchaevs Schlusspunkt: Die usbekischen Leistungsträger nutzten die groben Fehler des Gegners und das Fehlverhalten von Torhüter Beiranvand konsequent aus und demonstrierten absolute Überlegenheit.

Duell Iran gegen Usbekistan: Vergleich der Teamzustände und Medienbewertungen

Analyse der Situation nach dem Spiel in Fergana:

Indikatoren und Kriterien Usbekische Nationalmannschaft (Sieger) Iranische Nationalmannschaft («Team Melli») Endergebnis und Tore 3:1 (Shomurodov 10', 58' Elfmeter, Norchaev 90+3') 1 Tor (J. Orozov 49' Eigentor) Niveau des Cheftrainers Fabio Cannavaro: Hohe Taktik und System Amir Ghalenoei: «Dilettantische Methoden und Schwäche» Dynamik der direkten Duelle Seit 7 Spielen ungeschlagen gegen den Iran Seit 7 Spielen sieglos gegen Usbekistan Zustand des Kaders und Generationen Integration junger Spieler (Karimov, Norchaev, Orozov) Blindes Vertrauen auf gealterte Veteranen Mentale Verfassung Ein mutiges Team, das keine Angst vor kontinentalen Giganten hat Psychologische Depression, Unsicherheit und Krise Reaktion der nationalen Presse Lob für den Sieg und die Ära Cannavaro Forderung nach Rücktritt des Trainers und beißender Spott

Fußballexpertise und Analyse: Warum kann der Iran seit 7 Spielen nicht gegen Usbekistan gewinnen?

Schlussfolgerungen internationaler Fußballanalysten und asiatischer Kommentatoren:

«Iran-Komplex» in Usbekistanhat sich nach Teheran verlagert: Während Usbekistan früher Angst vor dem Iran hatte und mit einem Unentschieden zufrieden war, hat sich dieses Gleichgewicht in den letzten Jahren komplett umgekehrt; seit 7 Spielen ist der Iran gegen die physische Kraft, Schnelligkeit und Ordnung des usbekischen Fußballs machtlos; mittlerweile fürchten die Iraner das Aufeinandertreffen mit Usbekistan;

Cannavaros Pressing und die Verwirrung in der iranischen Abwehr: Der grobe Fehler der iranischen Verteidiger in der 10. Minute und das Tor von Shomurodov waren das Ergebnis des von Cannavaro implementierten hohen Pressings; dass Torhüter Beiranvand bei einem Durchbruch von Behruz Karimov die Nerven verlor und den Gegner schlug, zeigte, dass der Iran mental gebrochen war;

Ghalenoeis «konservative Falle»: Wie «Team Melli Actu» richtig feststellte, ist der Aufbau einer neuen Generation im Iran zum Stillstand gekommen; Stars wie Taremi, Azmun und Hajisafi können auf dem Platz nicht mehr die Dynamik über 90 Minuten halten wie früher; Usbekistan hingegen kontrolliert das Spieltempo souverän mit jungen Spielern wie Fayzullaev, Norchaev und Karimov;

Unterschied im Trainer-Niveau: Ghalenoeis veralteter Stil konnte der Taktik von Fabio Cannavaro, der aus der Weltelite des Fußballs kommt und das moderne 4-3-3-System perfekt beherrscht, absolut nichts entgegensetzen.

Dieses historische 3:1 in Fergana hat nicht nur die Stärke Usbekistans in Asien bestätigt, sondern den iranischen Fußball an den Rand tiefgreifender Reformen und Trainerentlassungen gebracht.

Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund dafür, dass die iranische Nationalmannschaft seit 7 Spielen nicht mehr gegen Usbekistan gewinnen konnte – die Stärke unseres Teams unter Cannavaro oder die Krise im iranischen Fußball? Wie stehen Sie persönlich zu der scharfen Einschätzung der iranischen Presse, die Ghalenoei als «Saboteur» und «dilettantischen Trainer» bezeichnet? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese exklusive Analyse über den Triumph des usbekischen Fußballs mit allen Fußballfans!