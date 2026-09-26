Der Tag der Entscheidung um Gold: Die Paarungen der 10. Runde in Samarkand wurden bekannt gegeben

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Der Tag der Entscheidung um Gold: Die Paarungen der 10. Runde in Samarkand wurden bekannt gegeben

Bei der 46. Schacholympiade in Samarkand beginnen nun die entscheidenden Duelle der 10. Runde, in denen über den Meistertitel und die Medaillenränge entschieden wird. Nachdem die erste Herrenmannschaft von Usbekistan in der 9. Runde das US-Team in die Knie gezwungen hat und nun als alleiniger Tabellenführer dasteht, erwartet sie in dieser Runde ein komplexes Duell mit den schwarzen Steinen gegen den mehrfachen Olympiasieger Armenien. In einem weiteren Spitzenspiel des Tages trifft das usbekische Herrenteam 2, das in der 9. Runde mit einem Sieg über die Niederlande für Aufsehen sorgte, mit den weißen Steinen auf den Schachgiganten Indien.

Usbekistan-3 tritt gegen Israel an. Auch in der 10. Runde der Damen stehen unsere Nationalteams vor schweren Gegnern: Die erste Damenmannschaft von Usbekistan spielt mit den weißen Steinen gegen Peru, während Usbekistan-2 gegen Schweden und Usbekistan-3 gegen Kenia mit den schwarzen Steinen um den Sieg kämpfen. Die Ergebnisse des heutigen Tages werden fast endgültig klären, ob die Goldmedaillen der Olympiade in Samarkand bleiben.

«Die Hürde Armenien, das Duell gegen Indien und die Spannung der 10. Runde»: Die 5 Kernpunkte des Tages

Die wichtigsten offiziellen Paarungen und Fakten der 10. Runde:

  • Usbekistan gegen Armenien – Der zentrale Kampf: Unsere erste Nationalmannschaft trifft auf Armenien, einen der ernstesten Konkurrenten um die Goldmedaillen;

  • Der Test des Teams Usbekistan-2 gegen Indien: Unsere Jugend, die die Niederlande besiegt hat, spielt gegen Indien, eine der stärksten Schachnationen der Welt;

  • Das Treffen zwischen Usbekistan-3 und Israel: Unser drittes Herrenteam versucht, mit den weißen Steinen gegen die Vertreter Israels zu punkten;

  • Das Duell der Damen gegen Peru und Schweden: Unsere erste Damenmannschaft misst sich mit Peru, Usbekistan-2 mit Schweden;

  • Das Fundament für Gold: Ein Sieg in dieser Runde würde das usbekische Herrenteam vor der letzten 11. Runde dem Meistertitel maximal näher bringen.

Schacholympiade (Samarkand): Alle wichtigen Paarungen der 10. Runde

Offizielle Auslosung der internationalen und nationalen Teams:

Der Tag der Entscheidung um Gold: Die Paarungen der 10. Runde in Samarkand wurden bekannt gegeben

Paarung und Tischordnung

Team Weiß

Team Schwarz

Bedeutung und Status des Duells

Herren (Brett 1)

Armenien

USBEKISTAN

Der entscheidende Kampf um die Goldmedaillen

Herren

USBEKISTAN-2

Indien

Der Test unseres zweiten Teams gegen einen Welt-Giganten

Herren

USBEKISTAN-3

Israel

Prinzipielles Duell der Team-Rangliste

Herren (Weitere Paarungen)

Ukraine, Deutschland, Ungarn

China, Frankreich, Spanien

Kampf der internationalen Elite

Damen (Zentral)

USBEKISTAN

Peru

Wichtige Siegchance für unsere Damen

Damen

USBEKISTAN-2

Schweden

Duell gegen europäische Erfahrung

Damen

Kenia

USBEKISTAN-3

Auswärtsspiel unseres dritten Teams

Damen (Weitere Paarungen)

China, Kasachstan, England

Indien, Frankreich, Georgien

Intensive Duelle in der Medaillenzone

Der Tag der Entscheidung um Gold: Die Paarungen der 10. Runde in Samarkand wurden bekannt gegeben

Schach-Expertise: Warum sind Armenien und Indien in der 10. Runde die gefährlichsten Gegner?

Fazit internationaler Großmeister und Schachanalysten:

  • «Der olympische Geist Armeniens»: Auch wenn das individuelle Ranking des armenischen Teams nicht das höchste ist, besitzen sie eine einzigartige Geschlossenheit, die jeden Giganten der Welt schlagen kann; da Nodirbek Abdusattorov und seine Partner heute nicht mit Weiß, sondern mit Schwarz agieren, ist eine kühle Taktik gefragt;

  • Die «riesige Hürde» für Usbekistan-2: Der Sieg unseres zweiten Teams gegen die von Anish Giri angeführten Niederlande hat sie zum gefährlichsten Team des Turniers gemacht; ein Erfolg gegen Indien könnte den Weg unseres Hauptteams zum Titel erleichtern;

  • Rehabilitationschance für die Damen: Nach der Niederlage gegen Indien ist das Duell gegen Peru eine gute Gelegenheit, das psychologische Selbstvertrauen zurückzugewinnen und in der Rangliste zu klettern.

Glauben Sie, dass das usbekische Herrenteam die Hürde Armenien erfolgreich nimmt und sich das Gold der Olympiade in Samarkand vorzeitig sichert? Wie bewerten Sie die Chancen von Usbekistan-2 gegen Indien? Hinterlassen Sie Ihre Prognosen in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Schachfans, um unsere Teams zu unterstützen!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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