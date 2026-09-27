Schwere Überschwemmungen in Bangkok: Alle 50 Bezirke zum Katastrophengebiet erklärt

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Schwere Überschwemmungen in Bangkok: Alle 50 Bezirke zum Katastrophengebiet erklärt

In der thailändischen Hauptstadt Bangkok kam es nach fast zweitägigen heftigen Regenfällen zu großflächigen Überschwemmungen. Viele Stadtteile und Hauptverkehrsstraßen stehen unter Wasser, was zu erheblichen Beeinträchtigungen des Verkehrs geführt hat.

Vom 24. bis 26. September fielen in einigen Teilen Bangkoks fast 300 Millimeter Regen. Die starken Niederschläge führten zu einem drastischen Anstieg des Wasserpegels in den Stadtkanälen und ließen das Wasser auf die Straßen treten.

Aus diesem Grund wurden alle 50 Bezirke Bangkoks zum Katastrophengebiet erklärt. Diese Entscheidung ermöglicht es den zuständigen staatlichen und lokalen Behörden, Hilfsmaßnahmen schnell und koordiniert zu organisieren.

Der Gouverneur von Bangkok, Chadchart Sittipunt, riet der Bevölkerung, möglichst zu Hause zu bleiben und das Haus nur bei Notwendigkeit zu verlassen. Bewohner in der Nähe von Kanälen wurden gewarnt, ihre Habseligkeiten an sicherere, höher gelegene Orte zu bringen.

Die Behörden haben zudem vorübergehende Unterkünfte eingerichtet. Sie beobachten weiterhin den Wasserstand und die allgemeine Lage.

Fahrzeuge bewegen sich durch eine überflutete Straße in der Stadt.
BangkokThailandNiederschlagÜberschwemmungenNaturkatastrophe
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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