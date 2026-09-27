Neue Dinosaurierart mit riesigen Krallen in China entdeckt

In China wurde eine neue Dinosaurierart entdeckt, die vor etwa 125 Millionen Jahren lebte. Wissenschaftler haben sie Kayrasaurus changliensis genannt. Sie lebte in der frühen Kreidezeit auf dem Gebiet der heutigen chinesischen Provinz Liaoning. Dies berichtete Phys.org darüber.

Die neue Art gehört zur Gruppe der Therizinosaurier. Sie lief auf zwei Beinen und wurde aufgrund ihres Aussehens, insbesondere ihrer großen Krallen, von Forschern als „gefiederter Bär“ bezeichnet. Ihre langen und gebogenen Krallen an den Vorderbeinen gelten als eines ihrer markantesten anatomischen Merkmale.

Das fast vollständige Skelett, das der Studie zugrunde liegt, gehörte einem noch nicht ausgewachsenen Dinosaurier. Dennoch betrug seine Länge mehr als 3,6 Meter. Wissenschaftler schätzten das Gewicht des Tieres auf etwa 275 Kilogramm.

Ein weiteres ungewöhnliches Merkmal des Kayrasaurus ist die sehr feine und dichte Anordnung seiner Zähne. Auf jeder Seite des Oberkiefers wurden mehr als 32 Zahnfächer identifiziert, im Unterkiefer mindestens 45. Daher könnte das Tier insgesamt über 77 Zähne verfügt haben.

Die Vorfahren der Therizinosaurier waren räuberische Theropoden. Im Laufe der Evolution entwickelten die Vertreter dieser Gruppe jedoch Merkmale, die an eine pflanzliche Ernährung angepasst waren. Auch der Kayrasaurus war ein Pflanzenfresser und ernährte sich wahrscheinlich von höher gelegenen Pflanzen.

Wissenschaftler glauben, dass die Entdeckung der neuen Art dazu beiträgt, die Vielfalt der Körpergrößen und ökologischen Anpassungen der Therizinosaurier, die in der Jehol-Biota lebten, besser zu verstehen.