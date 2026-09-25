Der amtierende englische Meister Manchester Cityhat in einer speziellen Analyse die Leistungen seiner Stars während der FIFA-Abstellungsperiode genau unter die Lupe genommen. Neben den Partien von Norwegen und Portugal hob der englische Spitzenklub auch den sensationellen 3:1-Testspielsieg der usbekischen Nationalmannschaft gegen den Iran hervor. In dem Bericht wird betont, dass Innenverteidiger Abdukodir Khusanov in diesem Duell über die vollen 90 Minuten agierte und die Angriffe eines starken Gegners wie des Iran souverän abwehrte.

Der Sieg Usbekistans wurde durch einen Doppelpack von Eldor Shomurodov und ein spätes Tor von Husayn Norchaev gesichert, während der einzige Gegentreffer durch ein Eigentor von Jahongir Urozovfiel. Während City-Torjäger Erling Haaland beim 3:2-Drama gegen Dänemark zwei Tore erzielte und sein Team an die Gruppenspitze schoss, hielt „Citizens“-Kapitän Rúben Dias beim 1:0-Sieg Portugals gegen Wales die Abwehr komplett dicht und absolvierte sein 81. Länderspiel.

„Khusanov gegen den Iran, Haalands Doppelpack und Dias’ Defensive“: Die 5 Kernpunkte des Manchester-City-Berichts

Die wichtigsten Fakten aus dem offiziellen Bericht des englischen Klubs:

Usbekistan im Fokus von City: Die offizielle Website des Klubs aus Manchester berichtete ausführlich über den 3:1-Sieg Usbekistans gegen den Iran;

90 Minuten Klasse von Khusanov: Abdukodir Khusanov spielte durchgehend in der Innenverteidigung und überzeugte durch souveränes Auftreten;

Shomurodovs Doppelpack und Norchaevs Schlusspunkt: Zwei Tore von Shomurodov und ein Treffer von Norchaev sicherten den Sieg für Usbekistan;

Super-Effizienz von Haaland: Erling erzielte zwei Tore gegen Dänemark (3:2) und traf in der 75. Minute zum Siegtreffer in den Winkel;

Dias’ 81. Einsatz: Der 29-jährige Rúben Dias ließ gegen Wales nur einen einzigen gefährlichen Schuss zu und trug maßgeblich zum 1:0-Erfolg bei.

Die Legionäre von Manchester City: Internationale Ergebnisse und statistischer Vergleich

Leistungsdaten der im Klubbericht erwähnten Spiele:

Spieler und Nationalmannschaft Gegner und Endergebnis Spielzeit und Position Persönliche Leistung Bedeutung des Spiels Abdukodir Khusanov (Usbekistan) Iran (3:1) 90 Minuten (Innenverteidiger) Stabile Defensive Großer Sieg gegen einen kontinentalen Giganten Erling Haaland (Norwegen) Dänemark (3:2) 90 Minuten (Mittelstürmer) Doppelpack (18., 75. Minute) Führte sein Team an die Gruppenspitze Rúben Dias (Portugal) Wales (1:0) 90 Minuten (Kapitän, Verteidiger) Zu-Null-Spiel, 81. Länderspiel Weg zur Titelverteidigung in der Nations League

Fußballexpertise: Warum ist diese Anerkennung ein Meilenstein für den usbekischen Fußball?

Fazit von Sportkommentatoren und internationalen Scouts:

Usbekistan in den City-Medien: Dass einer der wertvollsten und renommiertesten Klubs der Welt auf seiner Website unsere Nationalmannschaft in einem Atemzug mit Superstars wie Haaland und Dias nennt, zeigt den steigenden Marktwert unseres Fußballs;

Khusanovs souveränes Spiel: 90 Minuten fehlerfreie Arbeit gegen einen physisch starken Gegner wie den Iran beweisen erneut Khusanovs hohes internationales Potenzial;

Psychologischer Schub für das Nationalteam: Dieser überzeugende 3:1-Sieg gegen den Iran ist ein wichtiger Impuls für die kommenden Spiele unserer Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation.

Glauben Sie, dass Abdukodir Khusanov in naher Zukunft das Niveau erreichen kann, um bei Topklubs wie Manchester City in der Startelf zu stehen? Wie bewerten Sie persönlich den 3:1-Sieg unserer Nationalmannschaft gegen den Iran? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen exklusiven Artikel über die internationale Anerkennung des usbekischen Fußballs mit all Ihren Freunden!