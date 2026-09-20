Ein weiteres wichtiges Duell des 22. Spieltags der usbekischen Superliga bot den Fans ein echtes Comeback und ein Drama in den Schlussminuten. Im intensiven und kompromisslosen Spiel in Dschizzach empfing Sogdiana das Team von AGMK aus Olmaliq. Das Schicksal der Begegnung, die lange Zeit von der Dominanz der Gastgeber geprägt war, änderte sich in den letzten 7 Minuten komplett und endete mit einem dramatischen 2:1-Sieg der Gäste. In der 25. Minute hatte Filip Ivanovich die Gastgeber mit seinem Treffer in Führung gebracht.

Ulugbek Bakaev seine Schützlinge schafften es fast 80 Minuten lang, diesen knappen Vorsprung zu halten, doch das Team von Mirjalol Qosimov zeigte in den Schlussminuten echten Charakter. In der 83. Minute glich Giorgi Papava aus, und nur 4 Minuten später, in der 87. Minute, erzielte Nodir Abdurazzoqov den Siegtreffer und sicherte den «Bergleuten» wichtige drei Punkte. Nach diesem Sieg erhöhte AGMK sein Punktekonto auf 35 und kletterte auf den 5. Tabellenplatz; Sogdiana blieb bei 28 Punkten auf dem 10. Rang.

Wie konnte Sogdiana den Sieg in den letzten Minuten aus der Hand geben, welchen Einfluss hatte die Vierfach-Rotation von Mirjalol Qosimov zu Beginn der zweiten Halbzeit auf den Spielausgang und wie sehr hat AGMK seine Chancen im Kampf um die Medaillenränge verbessert?

«Ivanovichs Tor und das 4-Minuten-Benefiz»: Chronik des Spiels in Dschizzach

Die wichtigsten Momente und Wendepunkte während der Begegnung:

Der erste Treffer durch Ivanovich: In der 25. Minute bestrafte der Legionär Filip Ivanovich eine Lücke in der gegnerischen Abwehr und brachte die Gastgeber in Führung;

Sogdianas lange Verteidigung: Nachdem das Team aus Dschizzach in Führung gegangen war, verließ es sich auf eine geordnete Defensive und konnte die Angriffe von AGMK lange Zeit neutralisieren;

Qosimovs drastische Entscheidung: Zu Beginn der zweiten Halbzeit verstärkte der Trainerstab von AGMK den Druck, indem er sofort 4 Spieler (Karimov, Sentoku, Abdunabiyev und Sobirjonov) einwechselte;

Die Wende in der 83. Minute: Giorgi Papava agierte im Strafraum entschlossen und stellte den 1:1-Ausgleich her;

Abdurazzoqovs Siegpunkt: Nur 4 Minuten später, in der 87. Minute, erzielte Nodir Abdurazzoqov den Siegtreffer für die Gäste und legte den Endstand fest (1:2).

Superliga 22. Spieltag: Statistischer Vergleich des Spiels Sogdiana — AGMK

Die wichtigsten Kennzahlen der Teams im Spiel und ihre Platzierung in der Tabelle:

Kennzahlen und Kriterien Sogdiana (Gastgeber) AGMK (Gast) Endstand 1 2 Torschützen F. Ivanovich 25 G. Papava 83, N. Abdurazzoqov 87 Gesammelte Punkte 28 Punkte 35 Punkte (Einzug in die Top 5) Tabellenplatz 10. Platz Aufstieg auf den 5. Platz Stamm-Torhüter Mitrovich Abdunabiyev Taktische Änderungen Auswechslungen in der 46., 65. und 71. Minute Vierfach-Rotation zur Pause und Doppelwechsel in der 74. Minute

Fußballanalyse: Experten Über die Taktik von Mirjalol Qosimov

Fazit nationaler Fußballexperten und Kommentatoren:

Die Tiefe des AGMK-Kaders: Die in der zweiten Halbzeit eingewechselten Kräfte erhöhten das Spieltempo drastisch und konnten die gegnerische Abwehr ermüden;

Konzentrationsverlust in den letzten Minuten: Obwohl Sogdiana über 80 Minuten diszipliniert spielte, kassierte das Team aufgrund von Abwehrfehlern in der Schlussphase zwei Gegentore innerhalb von 4 Minuten;

Die Kaltblütigkeit von Papava und Abdurazzoqov: In entscheidenden Momenten das Maximum aus der Situation herauszuholen, zeugt von der hohen individuellen Klasse im Kader der «Bergleute»;

Der Sprung in der Tabelle: Mit diesem Sieg bewies das Team aus Olmaliq mit nun 35 Punkten, dass es weiterhin im Kampf um die Medaillenränge und die Top 3 mitmischt.

Diese intensive Auseinandersetzung in Dschizzach hat erneut die unbezwingbare Mentalität von AGMK und die Eigenschaft der Schützlinge von Mirjalol Qosimov, bis zum Schlusspfiff zu kämpfen, unter Beweis gestellt.

Glauben Sie, dass die Niederlage von Sogdiana auf die Müdigkeit in der Abwehr zurückzuführen ist oder spielten die eingewechselten Spieler von AGMK die Hauptrolle? Kann AGMK mit 35 Punkten in dieser Saison noch in die Top 3 einziehen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse der spannendsten Spiele des usbekischen Fußballs mit Ihren Freunden!