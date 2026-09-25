63-jährige Japanerin heiratet einen 32 Jahre jüngeren Mann

In Japan sorgt eine 63-jährige Frau namens Azarashi für Aufsehen, da sie einen 31-jährigen Mann geheiratet hat, der 32 Jahre jünger ist als sie, und sie gemeinsam eine Heiratsvermittlungsagentur leiten. Dies berichtete die South China Morning Post.

Azarashi war über 20 Jahre mit ihrem früheren Ehemann verheiratet und ließ sich im Alter von 48 Jahren scheiden. Danach zog sie ihr Kind allein auf und betrieb ein Unternehmen, das Kleidung für Haustiere verkaufte.

Das Kennenlernen mit ihrem jetzigen Ehemann begann im August 2020 in einem Café in Tokio. Azarashi fand ein im Café vergessenes Telefon und gab es dem Besitzer zurück. Eine Woche später trafen sie sich zufällig in öffentlichen Verkehrsmitteln wieder und tauschten ihre Telefonnummern aus. Danach begannen sie regelmäßig miteinander zu sprechen.

Interessanterweise wussten beide zu Beginn ihrer Beziehung nicht, wie alt der jeweils andere wirklich war. Etwa einen Monat später erfuhren sie ihr wahres Alter. Trotzdem beschlossen sie, ihre Beziehung fortzusetzen.

Azarashis Sohn ist 6 Jahre älter als ihr jetziger Ehemann. Die Mutter des jungen Mannes ist 6 Jahre jünger als Azarashi und war anfangs gegen ihre Beziehung. Später, nach der festen Entscheidung ihres Sohnes, stimmte sie der Verbindung zu.

Das Paar hat seine Ehe im Dezember 2022 offiziell registriert. In den sozialen Medien nennen sie sich gegenseitig „Prinzessin“ und „Prinz“. Derzeit betreiben sie gemeinsam eine Heiratsvermittlungsagentur.

