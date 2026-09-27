„Make-up-Entfernung“: Lehrer in China wischt Schülerinnen das Gesicht mit einem Lappen ab (Video)

Ein Video, das einen unerwarteten Vorfall an einer chinesischen Mittelschule zeigt, verbreitete sich in den sozialen Medien und löste hitzige Debatten unter den Nutzern aus. Ein männlicher Lehrer, der am Schultor stand, hielt Schülerinnen, die geschminkt zum Unterricht erschienen waren, nacheinander an und wischte ihnen das Gesicht direkt mit einem nassen Lappen ab.

Es stellte sich heraus, dass in dieser Einrichtung interne Regeln gelten, die das Tragen von Make-up im Unterricht untersagen. Der Pädagoge begründete sein Handeln damit, dass Schüler in der Schule ein „schülertypisches, schlichtes und natürliches Erscheinungsbild“ wahren müssten. Dieser Vorfall spaltete jedoch die Öffentlichkeit: Während eine Gruppe die strenge Schulkultur unterstützte, bewerten andere diese Methode als einen offenen Verstoß gegen die Privatsphäre und Hygienestandards.

„Nasser Lappen, Schultor und Disziplin“: Die 5 Kernpunkte des umstrittenen Vorfalls

Die wichtigsten Fakten zu diesem Aufsehen erregenden Vorfall an einer chinesischen Schule:

Strafe am Schultor: Der Lehrer hielt die geschminkten Mädchen am Eingang der Schule an und reinigte ihre Gesichter mit einem Lappen;

Bestehende interne Verbote: Es wurde festgestellt, dass die Schulordnung die Verwendung jeglicher Kosmetika für Schüler streng untersagt;

Anforderung eines „schülertypischen Erscheinungsbildes“: Der Lehrer rechtfertigte sein Vorgehen mit der Notwendigkeit von Bescheidenheit und der Einhaltung des Schülerstatus im Bildungsumfeld;

Hygiene- und Gesundheitsaspekte: Es wird darauf hingewiesen, dass das Abwischen der Gesichter mehrerer Schülerinnen mit demselben Lappen das Risiko der Verbreitung von Hautinfektionen birgt;

Polarisierung in den sozialen Netzwerken: Die Öffentlichkeit ist gespalten zwischen der Notwendigkeit, Disziplin zu wahren, und der Grenze zur Demütigung des Kindes.

Schulanforderungen und Umsetzungsmethode: Eine vergleichende Analyse des Problems

Einhaltung der Regeln und Klassifizierung der gewählten Maßnahme:

Kriterien und Parameter Offizielle Schulanforderung Vom Lehrer angewandte Methode Hauptziel Sicherstellung, dass Schüler schulgerecht und ohne übermäßige Dekoration erscheinen Gewaltsames Abwischen von Make-up mit einem Lappen am Eingang Pädagogisches Mittel Aufklärungsarbeit, Ermahnungen und Kommunikation mit den Eltern Öffentliches Handeln vor aller Augen Psychologische Wirkung Freiwillige Gewöhnung an Disziplin Scham vor Gleichaltrigen und psychischer Druck Hygienischer Zustand Sauberes und gesundes Umfeld Gefahr durch das Abwischen der Gesichtshaut mit einem Lappen und Wasser Meinung der Befürworter Die Schule ist kein Laufsteg, Strenge ist notwendig Wurde als schnelle Maßnahme gegen Regelverstöße akzeptiert Meinung der Kritiker Die Persönlichkeit und Würde des Kindes müssen respektiert werden Verstoß gegen die Grenze von Grobheit und Kinderrechten

Pädagogische und psychologische Expertise: Was ist der akzeptable Weg zur Problemlösung?

Schlussfolgerungen von Bildungsexperten und Kinderpsychologen:

„Effekt der öffentlichen Demütigung“: In der Pubertät kann die Bewertung des äußeren Erscheinungsbildes und eine solche Behandlung in der Öffentlichkeit beim Schüler Hass auf die Schule und psychische Traumata auslösen;

Sanitär- und Hygienevorschriften: Die Gesichtshaut ist sehr empfindlich, und durch die Verwendung eines gemeinsam genutzten Lappens ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten verschiedener dermatologischer Erkrankungen und Ausschläge hoch;

Notwendigkeit einer systemischen Lösung: Die Durchsetzung von Schulregeln sollte nicht durch physische Einwirkung erfolgen, sondern effektiver durch Elternbeiräte, Gespräche mit Klassenlehrern und interne Warnmechanismen.

Finden Sie es richtig, dass der Lehrer eine so drastische Maßnahme gegen die Schülerinnen ergriffen hat, die gegen die Schulregeln verstoßen haben, oder überschreitet dies pädagogische Normen? Was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, um das äußere Erscheinungsbild und das Thema Make-up an modernen Schulen zu regeln? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie dieses wichtige erzieherische Thema!