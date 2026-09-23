Die offizielle Pressekonferenz vor dem zentralen Freundschaftsspiel zwischen Usbekistan und dem Iran in Fergana verlief deutlich hitziger, offener und kontroverser als erwartet. Der Cheftrainer der Nationalmannschaft, die Fußballlegende Fabio Cannavaro, und Mannschaftskapitän Eldor Shomurodov stellten sich den Fragen der Journalisten und antworteten offen auf alle Themen rund um die Kaderzusammenstellung, die Trainerphilosophie und taktische Ansätze. Insbesondere der Hinweis der Medienvertreter auf den früheren Trainer Srečko Katanec, der den Kader nach der Körpergröße der Spieler zusammenstellte, sowie kritische Einwände zu nicht nominierten Spielern stießen beim italienischen Experten auf eine sehr entschlossene und kompromisslose Reaktion.

Cannavaro betonte nachdrücklich, dass die Türen zur Nationalmannschaft nicht nach dem Alter im Pass, sondern nach Talent und Persönlichkeit auf dem Platz beurteilt werden: «Obwohl Hakimov jung ist, hat er keine Angst und eine starke Persönlichkeit. In unserem Team gibt es kein Konzept von jung oder alt! Ich wache nicht morgens auf und wähle Spieler nach dem Zufallsprinzip aus. Wer in der Meisterschaft überzeugt, ist dabei. Wenn einige nicht berufen wurden, hat das seine ernsthaften Gründe.»betonte er. Zudem erklärte der Trainer, dass die Türen zur Nationalmannschaft auch für Ikrom Aliboyev immer offen stünden. Das Hauptziel des aktuellen Trainingslagers sei es, die langfristige Zukunft der Nationalmannschaft und den Generationenwechsel zu sichern, und er bat die Journalisten, seine Entscheidungen zu respektieren.

Wird Muhammad Hakimov also im Spiel gegen den Iran debütieren? Wie wird Cannavaros entschlossene Haltung die Disziplin innerhalb der Mannschaft stärken und welche Überraschung bereitet die Nationalmannschaft in Fergana vor?

«Der furchtlose Hakimov, die Antwort an Katanec und die Forderung des Trainers»: Die 5 Kernpunkte der Pressekonferenz

Die wichtigsten Thesen von Fabio Cannavaros aufsehenerregendem Auftritt in Fergana:

Die Chance für Muhammad Hakimov: Der Cheftrainer würdigte die starke Persönlichkeit und Furchtlosigkeit des jungen Talents und bestätigte, dass er in den kommenden Spielen Einsatzzeit erhalten wird;

Das Prinzip «Kein jung oder alt»: Es gibt keine Altersbeschränkung für Spieler in der Nationalmannschaft – bei entsprechendem Potenzial spielen sowohl junge Talente als auch erfahrene Veteranen;

Reaktion auf die Kritik an der Katanec-Ära: Cannavaro erklärte, dass er Spieler nicht nach ihrer Körpergröße auswählt, sondern nur diejenigen beruft, die in der Meisterschaft echte Leistung zeigen und dem Team nützen;

Die Personalie Ikrom Aliboyev: Der Trainer betonte, dass er Aliboyev als guten Fußballer schätzt und die Türen für ihn immer offen stünden;

Der Appell «Respektieren Sie meine Entscheidungen»: Der italienische Experte betonte, dass sowohl der frühere Trainer bei 20-22 Berufungen als auch er selbst bei vielen Neulingen kritisiert werde, und forderte die Journalisten auf, die Wahl des Trainers zu respektieren.

Usbekische Nationalmannschaft: Trainerphilosophie und Auswahlkriterien im Vergleich

Analyse der alten Prinzipien von Srečko Katanec und des neuen Managementsystems von Fabio Cannavaro:

Kriterien und Richtungen Ansatz während der Ära Srečko Katanec Neue Regeln unter Fabio Cannavaro Kriterien für die Kaderwahl Großer Fokus auf körperliche Stärke und Körpergröße Talent, Charakter, Furchtlosigkeit und starke Persönlichkeit Alter der Spieler Konservativ, hauptsächlich ein Kern aus erfahrenen Spielern «Keine Beschränkung durch Alter» – nur Potenzial zählt Anzahl der Berufungen Enger Kreis: konstant 20–22 Spieler Erweiterter Kader und Entdeckungen aus der heimischen Liga Hauptziel und strategischer Vektor Nur kurzfristige Ergebnisse und Beibehaltung eines festen Kaders Fundament für die Zukunft, langfristiger Generationenwechsel Vertrauen in die Jugend (z. B. M. Hakimov) Vorsichtige und sehr begrenzte Einsatzzeit Versprechen, auch in großen Spielen echte Spielpraxis zu geben Umgang mit Medien und Kritik Verschlossenheit und Entscheidungen ohne Begründung Offener Dialog, Argumentation und Forderung nach professionellem Respekt

Fußballexpertise und Insider-Analyse: Warum ist Cannavaros Position wichtig für das Team?

Fazit von Sportkommentatoren und nationalen Fußballanalysten:

Durchbrechen psychologischer Barrieren: Im usbekischen Fußball wurden viele technische Talente jahrelang unter dem Vorwand «noch zu jung, nicht bereit» oder «Körpergröße passt nicht» aussortiert; Cannavaros Bewertung allein nach Charakter gibt allen jungen Spielern in der heimischen Liga eine starke Motivation;

Hakimov — das Sturmzentrum der Zukunft: Muhammad Hakimovs Furchtlosigkeit und seine Fähigkeit, körperlichem Druck standzuhalten, sind genau die Qualitäten, die gegen einen so harten und aggressiv verteidigenden Gegner wie den Iran benötigt werden; sein Einsatz wird für die gegnerischen Verteidiger ein unerwartetes taktisches Problem sein;

Gesunder Wettbewerb im Team: Ein erweitertes Trainingslager und das Testen von mehr Spielern lässt niemanden in der Sicherheit wiegen, dass sein Platz garantiert ist; selbst Legionäre müssen in jedem Training ihr Niveau beweisen;

Autorität und Entschlossenheit des Trainers: Als «Ballon d'Or»-Gewinner hat Fabio Cannavaro offen erklärt, dass er den Kader nicht nach externem Druck oder den Wünschen von Journalisten zusammenstellt, sondern nur nach seinen eigenen Vorstellungen – das stellt sicher, dass das Team dem Trainer psychologisch voll vertraut.

Fabio Cannavaro und Eldor Shomurodovs Auftritt in Fergana zeigte deutlich, dass die Nationalmannschaft nicht nur körperlich, sondern auch psychologisch in absoluter Kampfstimmung für das Spiel gegen den Iran ist.

Was denken Sie, welchen Nutzen bringt Fabio Cannavaros Philosophie «Es gibt kein Konzept von jung oder alt» für unsere Nationalmannschaft? Wird Muhammad Hakimov sein Debüt gegen den Iran erfolgreich meistern und ein Tor erzielen? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse der hitzigen Pressekonferenz vor dem morgigen Super-Spiel mit allen Fußballfans!