Großer „Meisterkurs“ der Saudis: Unglaubliche Thriller beim Golfpokal

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Großer „Meisterkurs“ der Saudis: Unglaubliche Thriller beim Golfpokal

Saudi-ArabienBeim prestigeträchtigen Golfpokal, der in der Stadt Dschidda ausgetragen wird, bot der 2. Spieltag der Gruppenphase packende Intensität und atemberaubende Dramatik. Einer der Turnierfavoriten, der Gastgeber Saudi-Arabien besiegte Oman mit einem deutlichen und souveränen 3:0-Ergebnis und festigte mit 6 Punkten die Tabellenführung. Das intensivste und nervenaufreibendste Duell des Tages fand zwischen den Nationalmannschaften von Kuwait und dem Irak statt.

In diesem Super-Duell, in dem in der zweiten Halbzeit fünf Tore fielen, sicherten sich die Iraker in der 90.+9 Minute durch einen Siegtreffer des eingewechselten Nabil einen 3:2-Erfolg nach Rückstand. Für usbekische Fans war ein weiterer Aspekt bemerkenswert: Spieler des Vereins Pakhtakor aus Taschkent waren direkt an der Partie beteiligt: Verteidiger Zayd Tahsin absolvierte die vollen 90 Minuten, während Aymar Husayn in der 80. Minute eingewechselt wurde. Nach diesen Ergebnissen hat der Kampf in der Gruppe seinen Höhepunkt erreicht.

„Wunder in der 90.+9 Minute, 3:0-Sieg und Pakhtakor-Legionäre“: Die 5 wichtigsten Punkte des 2. Spieltags

Die wichtigsten offiziellen Fakten zu den Begegnungen in Dschidda:

  • Iraks Sieg in der 90.+9 Minute: Beim Stand von 2:2 gegen Kuwait sorgte Nabil in den letzten Sekunden für den 3:2-Endstand;

  • Saudi-Arabiens souveräner 3:0-Erfolg: Die Gastgeber erzielten drei unbeantwortete Tore gegen Oman und erhöhten ihr Punktekonto auf 6;

  • Schneller Doppelpack von Al Buraykan: Der saudi-arabische Stürmer erzielte in der 11. und 34. Minute zwei Tore und wurde zum Spieler des Spiels;

  • Pakhtakor-Vertreter auf dem Platz: In der irakischen Nationalmannschaft spielte Tahsin durch, Husayn wurde in der 80. Minute eingewechselt;

  • Tabellensituation: Saudi-Arabien steht mit 6 Punkten auf Platz 1, der Irak mit 4 Punkten auf Platz 2 und beide sind dem Einzug in die K.o.-Runde sehr nahe.

Golfpokal (2. Spieltag): Statistischer und technischer Vergleich der Spiele in Dschidda

Tabelle der Duelle Kuwait – Irak und Oman – Saudi-Arabien:

Indikatoren und Kriterien

Spiel Kuwait – Irak

Spiel Oman – Saudi-Arabien

Endstand

2 : 3 (Sieg des Irak nach Rückstand)

0 : 3 (Souveräner Sieg Saudi-Arabiens)

Torschützen

Nasir 75. (Elfmeter), 90. – Iqbal 52., Rashid 83., Nabil 90.+9

Al Buraykan 11., 34., Kadesh 18.

Tabellenstand

Irak (4 Punkte, 2. Platz), Kuwait (0 Punkte, 4. Platz)

Saudi-Arabien (6 Punkte, 1. Platz), Oman (1 Punkt, 3. Platz)

Entscheidende Phase

Kuwait glich in der 90. aus, Nabil traf in der 90.+9 zum Sieg

Die Saudis entschieden das Spiel mit drei Toren in den ersten 35 Minuten

Rolle der Pakhtakor-Spieler

Tahsin (volle 90 Min.), Husayn (eingewechselt in der 80. Min.)

Lokale Stars (Kanno, Al Dawsari, Tambakti)

Fazit des Spiels

Fantastischer Thriller bis zur letzten Sekunde

Absolute Klasse und positionelle Überlegenheit der Gastgeber

Fußballexpertise: Warum wurden der Irak und Saudi-Arabien zu den Top-Favoriten?

Fazit von Analysten und Sportexperten des Nahost-Fußballs:

  • „Der unbezwingbare Charakter und die Rotation des irakischen Teams“: Obwohl Kuwait zweimal ausgleichen konnte, zeigt der unermüdliche Druck der Iraker bis zur letzten Sekunde und das Tor des in der 75. Minute eingewechselten Nabil, dass der Trainerstab die Reserven ideal genutzt hat;

  • „Physische Belastung der Pakhtakor-Legionäre“: Zayd Tahsins souveräne Leistung in der Innenverteidigung und Aymar Husayns Einsatz in schwierigen Situationen zeigen, dass ihre Erfahrung aus der usbekischen Meisterschaft auch bei internationalen Turnieren hoch geschätzt wird;

  • „Meisterschaftstempo von Saudi-Arabien“: Der 3:0-Sieg gegen Oman bewies, dass die Gastgeber nicht nur das Zeug zum Weiterkommen haben, sondern auch der Hauptanwärter darauf sind, den Golfpokal vor heimischem Publikum in die Höhe zu stemmen.

Glauben Sie, dass die irakische Nationalmannschaft mit ihrem starken Charakter und der Unterstützung der Pakhtakor-Legionäre das Finale des Golfpokals erreichen kann? Wie bewerten Sie persönlich den 3:0-Sieg Saudi-Arabiens und deren Titelambitionen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die intensivste Analyse des Nahost-Fußballs mit allen Fans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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