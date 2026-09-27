61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt

In Chicago, USA, brachte die 61-jährige Kristine Casey das Kind ihrer Tochter Sara Connell als Leihmutter zur Welt. Dies berichtete ABC News.

Sara und ihr Ehemann Bill versuchten lange Zeit, Kinder zu bekommen, und stießen dabei mehrfach auf Schwierigkeiten bei der Schwangerschaft. Daraufhin entschieden sie sich für eine IVF-Behandlung (In-vitro-Fertilisation).

Der Embryo wurde aus Saras Eizelle und Bills Sperma erzeugt. Daher ist das Kind biologisch gesehen der Sohn von Sara und Bill. Der Embryo wurde anschließend in die Gebärmutter von Saras Mutter, Kristine Casey, übertragen.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Kristine die Menopause bereits vor etwa 10 Jahren hinter sich. Dennoch führten die Ärzte eine Hormonbehandlung durch, um sie auf die Schwangerschaft vorzubereiten. Nach dem zweiten IVF-Versuch wurde sie schwanger.

Kristine trug die Schwangerschaft bis zum Ende aus und brachte ihren Enkel Finnean im Prentice Women's Hospital in Chicago per Kaiserschnitt zur Welt. Sie war zum Zeitpunkt der Geburt 61 Jahre alt.

Obwohl Kristine das Kind ihrer Tochter selbst zur Welt brachte, sind Sara die biologische Mutter und Bill der biologische Vater von Finnean.

Dieses Ereignis erregte damals großes Aufsehen. Für Kristine war es eine besondere Art, ihrer Tochter dabei zu helfen, ihren Traum vom eigenen Kind zu verwirklichen.