Ein absoluter Rekord, den noch kein Mensch in der Geschichte des Weltfußballs erreichen konnte, wurde weiter ausgebaut. Der Kapitän des Vereins „Inter Miami“ und lebende Legende Lionel Messi hat nach dem Sieg im Finale des Campeones Cup gegen den mexikanischen Klub „Cruz Azul“ (2:0) insgesamt seinen 49. offiziellen Mannschaftstitel in die Höhe gestreckt. Mit dieser Marke hat das argentinische Genie seinen eigenen Rekord als erfolgreichster Fußballer der Geschichte verbessert und einen für seine Verfolger kaum erreichbaren Status erreicht. Auf dem zweiten Platz liegt sein ehemaliger Teamkollege vom FC Barcelona, der inzwischen zurückgetretene Brasilianer Dani Alves, mit 45 Titeln, womit Messi den Vorsprung auf genau 4 Pokale ausgebaut hat.

Darüber hinaus hat der 8-fache Gewinner des „Ballon d'Or“, der seit 2023 das Trikot des Teams aus Florida trägt, im Trikot von „Inter Miami“ sein 115. Spiel absolviert, sein 100. Jubiläumstor erzielt und die Anzahl seiner Assists auf 58 erhöht. Für Messi, dessen aktueller Vertrag bis 2028 läuft, ist das noch nicht das Ende. Nun stellt sich die Frage: Wann wird der Fußballkönig kurz vor seinem 39. Geburtstag den 50. Jubiläumspokal gewinnen, wird jemand seine Leistung in den nächsten 50 Jahren wiederholen können und wie wurde die Ära in Miami zu einem historischen Rekordhalter?

„Der unerreichbare 49. Gipfel“: Liste der erfolgreichsten Fußballer der Geschichte

Vergleich der Spieler mit den meisten offiziellen Pokalen im Weltfußball:

Lionel Messi (Argentinien) — 49 Titel: Weltmeisterschaft, Copa América, 4 Champions-League-Titel, nationale Meisterschaften und nun der mit „Inter Miami“ gewonnene Campeones Cup bilden einen absoluten Weltrekord;

Dani Alves (Brasilien) — 45 Titel: Obwohl der zurückgetretene Verteidiger das Ranking viele Jahre lang anführte, fiel er angesichts von Messis Tempo auf den zweiten Platz zurück;

Absolute Dominanz: Messi setzt seine Serie fort, während seiner gesamten Karriere in jedem Verein und in der Nationalmannschaft mindestens einen internationalen oder nationalen Titel zu gewinnen;

Das 50. Jubiläum voraus: Der nächste Titel in Vereins- oder Nationalmannschaftsturnieren könnte für Leo den ersten 50. Mannschaftstitel in der Fußballgeschichte bedeuten.

Phänomenale Statistik bei „Inter Miami“: 158 Scorerpunkte in 115 Spielen!

Details zu den fantastischen Leistungen des argentinischen Stars in den USA:

Jubiläums-100. Tor: Seit er im Sommer 2023 das Trikot von Miami trägt, hat Messi in allen Wettbewerben 115 Spiele bestritten und dabei genau 100 Tore erzielt;

58 Torvorlagen: Neben den 100 Toren lieferte er 58 Assists für seine Teamkollegen – das entspricht durchschnittlich 1,37 Scorerpunkten pro Spiel;

Historischer Campeones Cup: Nach dem 2:0-Sieg gegen das mexikanische Team „Cruz Azul“ gewann „Inter Miami“ zum ersten Mal in seiner Geschichte diesen kontinentalen Supercup;

Vertrag bis 2028: Dass Messis Vertrag mit dem Verein bis 2028 läuft, bietet ihm die volle Möglichkeit, diese Zahlen auf ein noch beeindruckenderes Niveau zu heben.

Die unaufhaltsame Maschine: Was ist das Geheimnis von Messis Erfolg?

Analytische Schlussfolgerungen von Experten zum Phänomen Leo:

Genie jenseits des Alters: Obwohl Schnelligkeit und körperliche Kraft abgenommen haben, machen ihn seine Übersicht, seine präzisen Pässe und seine Fähigkeit, Freistöße zu verwandeln, immer noch zu einer gefährlichen Waffe für jede Abwehr;

Siegermentalität: Messi geht selbst in Finalspielen mit maximaler Leidenschaft zu Werke und überträgt seine Siegermentalität auf seine Teamkollegen;

Unterstützung durch Suárez, Casemiro und De Paul: Die Verpflichtung erfahrener Stars nach Miami hat die schwere Last von Leos Schultern genommen und ihm den Raum gegeben, sein Talent voll zu entfalten.

Lionel Messis 49. Titel und sein 100. Tor für „Inter Miami“ sind nicht nur in den US-Sport, sondern in die gesamte Weltfußballgeschichte mit goldenen Buchstaben eingegangen und beweisen einmal mehr, dass er der größte Sportler aller Zeiten ist.

Glauben Sie, dass Lionel Messi bis zum Ende seines Vertrags im Jahr 2028 die Marke von 55 Titeln überschreiten kann und wird jemand aus der nächsten Generation seinen 49er-Rekord brechen können? Ist der 39-jährige Leo, der in 115 Spielen für Miami 100 Tore erzielt hat, immer noch der einflussreichste Fußballer der Welt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse über den absoluten Rekord der Fußballgeschichte mit allen Messi-Fans und Fußballbegeisterten!