Gleich am ersten Spieltag der neuen UEFA Champions League-Saison von Manchester City, die Hauptwaffe der letzten Jahre, Erling Haaland, hat einen weiteren historischen Meilenstein offiziell gemacht. Im Spiel gegen den portugiesischen Verein Porto erzielte der norwegische Stürmer zwei Tore und sicherte seinem Team nicht nur einen souveränen 2:0-Sieg, sondern kletterte auch auf den 7. Platz der ewigen Torschützenliste des wichtigsten europäischen Vereinswettbewerbs. Seine erschreckende Effizienz von durchschnittlich einem Tor pro Spiel versetzt die Fußballwelt erneut in Staunen. Welchen Rekord hat Haaland gebrochen und welche Legenden des Weltfußballs stehen noch vor ihm? Am Ende des Artikels erfahren Sie die wichtigste Spannung: die Liste der größten Scharfschützen der UCL-Geschichte und alle Details zum einzigen Hauptkonkurrenten, der noch im Wettbewerb aktiv ist.

Thomas Müller überholt: 59 Tore in 59 Spielen!

Die Statistiken der norwegischen „Tormaschine“ zeigen phänomenale Werte, die im modernen Fußball selten sind:

Doppelpack gegen Porto: Am ersten Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs stellte Haaland sein Können unter Beweis und entschied das Spiel mit zwei präzisen Treffern;

Makellose 100-Prozent-Effizienz: Nach diesem Spiel erreichte die Bilanz des Stürmers in der Champions League 59 Tore in 59 Spielen – das bedeutet mindestens ein Tor pro Spiel;

Vorbeiziehen an der Münchner Legende: Mit diesem Ergebnis überholte er die deutsche und Bayern München-Ikone Thomas Müller. Müller benötigte 163 Einsätze, um 57 Tore zu erzielen.

„Erling Haalands Fähigkeit, in diesem Tempo zu treffen und die 59-Tore-Marke in nur 59 Spielen zu erreichen, hat einen völlig neuen Standard in den Annalen der Champions League gesetzt“, heißt es in Sportberichten.

Die größten Scharfschützen der UCL-Geschichte: Wer wartet auf Haaland?

Haaland, der den 7. Platz belegt, liegt nun nur noch hinter legendären Torschützen, deren Namen mit goldenen Buchstaben in die Fußballgeschichte eingegangen sind:

Raúl González und Kylian Mbappé – beide Stürmer haben 71 Tore auf ihrem Konto;

Karim Benzema – Autor von 90 Toren im Wettbewerb;

Robert Lewandowski – auf dem dritten Platz mit 109 Toren;

Lionel Messi – auf dem zweiten Platz mit 129 Toren;

Cristiano Ronaldo – bleibt mit 140 Toren der absolute Rekordhalter des Wettbewerbs.

Das historische Rennen mit Mbappé

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans interessiert, ist, ob Haaland diese Legenden überholen kann und wer sein Hauptkonkurrent in der Champions League bleiben wird. Das wichtigste Fazit ist,dass unter diesen Top-7-Torschützen nur zwei Spieler – Erling Haaland und Kylian Mbappé – derzeit ihre aktive Karriere in der Champions League fortsetzen. Alle anderen Legenden (Ronaldo, Messi, Benzema, Raúl) haben Europa verlassen oder ihre Karriere beendet. Das bedeutet, dass in den kommenden Jahren ein kompromissloses historisches Rennen zwischen Haaland und Mbappé stattfinden wird, um den Thron von Cristiano Ronaldo mit 140 Toren zu erobern.

Glauben Sie, dass Erling Haaland den Rekord von Cristiano Ronaldo von 140 Toren vor Ende seiner Karriere brechen und der größte Torschütze der UCL-Geschichte werden kann? Kann Mbappé ihn in diesem Rennen übertreffen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige historische Rekordmeldung mit allen Fußballfans!