Feuerwehrmann betet auf einem Löschfahrzeug nach einem Einsatz

In der Region Ashag’idemirtash in der türkischen Provinz Elazig brach ein Feldbrand aus. Nach Eingang der Meldung trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr Elazig am Brandort ein, brachten die Flammen unter Kontrolle und löschten das Feuer. Dies berichtete die Nachrichtenagentur IHA.

Danach bemerkte einer der Feuerwehrleute, dass nur noch wenige Minuten bis zum Ende der Zeit für das Asr-Gebet (Nachmittagsgebet) verblieben. Um sein Gebet rechtzeitig zu verrichten, stieg er auf das am Einsatzort stehende Löschfahrzeug und betete dort.

Die Momente, in denen der Feuerwehrmann auf dem Fahrzeug betete, wurden von einem anwesenden Bürger mit dem Handy gefilmt. Später verbreitete sich das Video im Internet und erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit.