Feuerwehrmann betet auf einem Löschfahrzeug nach einem Einsatz

·48·Welt
Feuerwehrmann betet auf einem Löschfahrzeug nach einem Einsatz

In der Region Ashag’idemirtash in der türkischen Provinz Elazig brach ein Feldbrand aus. Nach Eingang der Meldung trafen Einsatzkräfte der Feuerwehr Elazig am Brandort ein, brachten die Flammen unter Kontrolle und löschten das Feuer. Dies berichtete die Nachrichtenagentur IHA.

Danach bemerkte einer der Feuerwehrleute, dass nur noch wenige Minuten bis zum Ende der Zeit für das Asr-Gebet (Nachmittagsgebet) verblieben. Um sein Gebet rechtzeitig zu verrichten, stieg er auf das am Einsatzort stehende Löschfahrzeug und betete dort.

Die Momente, in denen der Feuerwehrmann auf dem Fahrzeug betete, wurden von einem anwesenden Bürger mit dem Handy gefilmt. Später verbreitete sich das Video im Internet und erregte in den sozialen Medien große Aufmerksamkeit.

ElazigAshag’idemirtashIHAAsr-GebetTürkei
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Naturkatastrophe in Europa: Waldbrände breiten sich ausNaturkatastrophe in Europa: Waldbrände breiten sich aus6 Juli 19:53Usbekischer Staatsbürger droht Abschiebung wegen Gebets auf der Straße in RusslandUsbekischer Staatsbürger droht Abschiebung wegen Gebets auf der Straße in Russland14 Mai 18:41Ein Roboter betete in einer Moschee in DubaiEin Roboter betete in einer Moschee in Dubai29 Mai 22:56Neue Dinosaurierart mit riesigen Krallen in China entdecktNeue Dinosaurierart mit riesigen Krallen in China entdecktHeute 02:38Schwere Überschwemmungen in Bangkok: Alle 50 Bezirke zum Katastrophengebiet erklärtSchwere Überschwemmungen in Bangkok: Alle 50 Bezirke zum Katastrophengebiet erklärtHeute 02:1661-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur WeltHeute 02:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten