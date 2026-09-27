Usbekistan trifft in der entscheidenden 11. Runde der Schacholympiade auf die Ukraine

Die Weltschacholympiade hat ihren spannendsten und kulminierendsten Punkt erreicht – heute um 11:00 Uhr starteten offiziell die Partien der letzten 11. Runde, in der der neue Weltmeister ermittelt wird. Nachdem die usbekische Herren-Nationalmannschaft in der 10. Runde den mehrfachen Olympiasieger Armenien mit 3,5:0,5 deklassiert hat, geht sie mit 18 Punkten als alleiniger Tabellenführer an das Spitzenbrett. Die letzte Hürde unserer Landsleute auf dem Weg zum Titel ist die ukrainische Nationalmannschaft, eines der gefährlichsten Teams des Turniers.

Die Ukrainer besiegten in der 10. Runde das starke Team aus China mit 3:1, erreichten 16 Punkte und gehen mit großer Entschlossenheit in die Partie, um noch in den Kampf um den Titel und die Medaillenränge einzugreifen. Hinter unseren Vertretern folgt mit 17 Punkten der Hauptverfolger – die indische Nationalmannschaft. Jeder Sieg gegen die Ukraine macht Usbekistan zweifellos zum direkten Olympiasieger; selbst ein hart erkämpftes Unentschieden könnte unserem Team dank der zusätzlichen Koeffizienten den Meistertitel sichern.

«18 Punkte, die Hürde Ukraine und die Mathematik des Titels»: Die 5 wichtigsten Punkte der entscheidenden Runde

Die wichtigsten Fakten zur Finalphase der Olympiade und zum Titelrennen:

Usbekistan als absoluter Spitzenreiter: Nach 10 Runden führt unsere Nationalmannschaft die Tabelle mit 18 Punkten allein an;

Der letzte Gegner – das starke Ukraine-Team: Nach dem 3:1-Sieg gegen China in der 10. Runde ist die Ukraine mit 16 Punkten in den Gold-Kampf eingestiegen;

Indien in der Verfolgerrolle: Indien liegt mit 17 Punkten auf dem zweiten Platz und wartet auf jeden Fehler von Usbekistan;

Ein Sieg bedeutet den absoluten Titel: Ein Erfolg in der letzten Runde macht unsere Vertreter unabhängig von anderen Ergebnissen zum Champion;

Auch ein Remis kann für Gold reichen: Dank der Überlegenheit bei den zusätzlichen persönlichen und Team-Koeffizienten ermöglicht auch ein Unentschieden die Verteidigung des 1. Platzes.

Weltschacholympiade: Die Statistiken der Titelanwärter vor der letzten Runde

Vergleich der Top-3-Teams im Kampf um die Goldmedaillen:

Platz und Nationalteam Anzahl der Punkte Ergebnis der 10. Runde Gegner in der 11. (letzten) Runde Titelchancen und Szenario 1. USBEKISTAN 18 3,5 : 0,5 gegen Armenien Nationalteam Ukraine Sieg — garantiertes Gold; Remis — 90% Titelchance 2. Indien 17 Sieg erzielt Nationalteam Ungarn Nur bei einem Sieg und Punktverlust von Usbekistan bestehen Chancen 3. Ukraine 16 3:1 gegen China Nationalteam Usbekistan Sieg gegen Usbekistan nötig, um in die Top 3 oder um Gold zu kämpfen

Schach-Expertise: Warum ist das Duell gegen die Ukraine so schwer und historisch bedeutsam?

Fazit von internationalen Großmeistern, Analysten und Schachkommentatoren:

«Der Sieg der Ukraine gegen China ist eine Warnung»: Dass die ukrainischen Schachspieler einen so schweren Gegner wie China leicht mit 3:1 besiegten, zeigt, dass sie sich derzeit auf einem psychologischen Hoch befinden; daher ist in diesem Duell kein konservatives, sondern ein sehr wachsames und tief verteidigtes Spiel erforderlich;

Das Duell an den Spitzenbrettern: Die unglaubliche Form von Nodirbek Abdusattorov und Javohir Sindarov während des gesamten Turniers dient als Hauptstütze des Teams; während die Ukrainer auf Erfahrung setzen, können unsere Jungs durch hohe Geschwindigkeit, computergenaue Berechnungen und dynamische Kämpfe dominieren;

Strategisches Remis oder aggressiver Angriff: Obwohl ein Unentschieden für Usbekistan vorteilhaft ist, ist es im Stil eines Champions wichtig, dem Gegner nicht die Initiative zu überlassen; Nodirbeks souveränes Spiel am 1. Brett entlastet den Druck auf den anderen Brettern massiv.

Glauben Sie, dass die usbekische Nationalmannschaft in dieser letzten Runde gegen die Ukraine den Sieg holen und den Goldpokal in die Höhe stemmen kann? Welche Partie unseres Schachspielers wird Ihrer Meinung nach das Schicksal des Duells entscheiden? Hinterlassen Sie Ihre persönlichen Prognosen und Wünsche in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse mit allen Schachbegeisterten, um das historische Duell unserer Nationalmannschaft zu unterstützen!